Информация за Botto (BOTTO) Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Официален уебсайт: https://www.botto.com Бяла книга: https://docs.botto.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Купете BOTTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Botto (BOTTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Botto (BOTTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 48.65M $ 48.65M $ 48.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.41M $ 29.41M $ 29.41M Рекорд за всички времена: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Текуща цена: $ 0.2941 $ 0.2941 $ 0.2941 Научете повече за цената на Botto (BOTTO)

Токеномика на Botto (BOTTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Botto (BOTTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOTTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOTTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOTTO, разгледайте цената в реално време на токените BOTTO!

История на цените на Botto (BOTTO) Анализирането на историята на цените на BOTTO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BOTTO сега!

Прогноза за цената за BOTTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOTTO? Нашата страница за прогноза за цената BOTTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOTTO сега!

