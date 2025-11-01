БорсаDEX+
Цената в реално време на Ibiza Final Boss днес е 0.0003956 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOSS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOSS в MEXC сега.

Ibiza Final Boss Лого

Ibiza Final Boss цена(BOSS)

1 BOSS към USD - цена в реално време:

$0.0003956
$0.0003956$0.0003956
+1.22%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:35:53 (UTC+8)

Информация за цената за Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.000384
$ 0.000384$ 0.000384
24-часов нисък
$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061
24-часов висок

$ 0.000384
$ 0.000384$ 0.000384

$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

-3.89%

+1.22%

+1.33%

+1.33%

Цената в реално време за Ibiza Final Boss (BOSS) е$ 0.0003956. През последните 24 часа BOSS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000384 до най-висока стойност $ 0.00061, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOSS е $ 0.04818861394228114, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000170877417044728.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOSS има промяна от -3.89% за последния час, +1.22% за 24 часа и +1.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2665

$ 368.05K
$ 368.05K$ 368.05K

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

$ 368.06K
$ 368.06K$ 368.06K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,080.103193
930,351,080.103193 930,351,080.103193

99.99%

SOL

Текущата пазарна капитализация на Ibiza Final Boss е $ 368.05K, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.44K. Циркулиращото предлагане на BOSS е 930.35M, като общото предлагане е 930351080.103193. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 368.06K.

История на цените за Ibiza Final Boss (BOSS) USD

Проследете промените в цените за Ibiza Final Boss днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000004768+1.22%
30 дни$ -0.0008944-69.34%
60 дни$ -0.0028914-87.97%
90 дни$ -0.0046044-92.09%
Ibiza Final Boss Промяна на цената днес

Днес BOSS регистрира промяна от $ +0.000004768 (+1.22%), отразяваща последната му пазарна активност.

Ibiza Final Boss 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0008944 (-69.34%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Ibiza Final Boss 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BOSS отбеляза промяна на $ -0.0028914 (-87.97%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Ibiza Final Boss 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0046044 (-92.09%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Ibiza Final Boss (BOSS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Ibiza Final Boss сега.

Какво е Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Ibiza Final Boss инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BOSS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Ibiza Final Boss в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Ibiza Final Boss купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Ibiza Final Boss (USD)

Колко ще струва Ibiza Final Boss (BOSS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ibiza Final Boss (BOSS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ibiza Final Boss.

Проверете прогнозата за цената за Ibiza Final Boss сега!

Токеномика на Ibiza Final Boss (BOSS)

Разбирането на токеномиката на Ibiza Final Boss (BOSS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOSS сега!

Как да купя Ibiza Final Boss (BOSS)

Търсите как да купите Ibiza Final Boss? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Ibiza Final Boss от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Ibiza Final Boss ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ibiza Final Boss, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Ibiza Final Boss
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Ibiza Final Boss

Колко струва Ibiza Final Boss (BOSS) днес?
Цената в реално време на BOSS в USD е 0.0003956 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOSS към USD?
Текущата цена на BOSS към USD е $ 0.0003956. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ibiza Final Boss?
Пазарната капитализация за BOSS е $ 368.05K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOSS?
Циркулиращото предлагане на BOSS е 930.35M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOSS?
BOSS постигна ATH цена от 0.04818861394228114 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOSS?
BOSS достигна ATL цена от 0.000170877417044728 USD.
Какъв е обемът на търговията на BOSS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOSS е $ 55.44K USD.
Ще се повиши ли BOSS тази година?
BOSS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOSS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:35:53 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Ibiza Final Boss (BOSS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

