Информация за BOSON (BOSON) Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce. Официален уебсайт: http://bosonprotocol.io Бяла книга: https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9 Купете BOSON сега!

Токеномика и анализ на цената за BOSON (BOSON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOSON (BOSON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.61M $ 12.61M $ 12.61M Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 148.04M $ 148.04M $ 148.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.03M $ 17.03M $ 17.03M Рекорд за всички времена: $ 7 $ 7 $ 7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.07577496139853153 $ 0.07577496139853153 $ 0.07577496139853153 Текуща цена: $ 0.08517 $ 0.08517 $ 0.08517 Научете повече за цената на BOSON (BOSON)

Токеномика на BOSON (BOSON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOSON (BOSON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOSON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOSON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOSON, разгледайте цената в реално време на токените BOSON!

