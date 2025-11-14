Токеномика на Boom (BOOM)

Токеномика на Boom (BOOM)

Открийте ключова информация за Boom (BOOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:23:48 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за Boom (BOOM)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boom (BOOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M
Общо предлагане:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Циркулиращо предлагане:
$ 252.91M
$ 252.91M$ 252.91M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 15.25M
$ 15.25M$ 15.25M
Рекорд за всички времена:
$ 0.050751
$ 0.050751$ 0.050751
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464
Текуща цена:
$ 0.015251
$ 0.015251$ 0.015251

Информация за Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Официален уебсайт:
https://boomai.io/
Бяла книга:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xce7c3b5e058c196a0eaaa21f8e4bf8c2c07c2935

Токеномика на Boom (BOOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Boom (BOOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой BOOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой BOOM токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOOM, разгледайте цената в реално време на токените BOOM!

