Информация за BOOK OF ETHEREUM (BOOE) In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Официален уебсайт: https://bookofeth.xyz/ Бяла книга: https://bookofeth.xyz/#book Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Купете BOOE сега!

Токеномика и анализ на цената за BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOOK OF ETHEREUM (BOOE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.43M $ 21.43M $ 21.43M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.28M $ 22.28M $ 22.28M Рекорд за всички времена: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Текуща цена: $ 0.22283 $ 0.22283 $ 0.22283 Научете повече за цената на BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Токеномика на BOOK OF ETHEREUM (BOOE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOOK OF ETHEREUM (BOOE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOOE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOOE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOOE, разгледайте цената в реално време на токените BOOE!

Как да купя BOOE Интересувате се да добавите BOOK OF ETHEREUM (BOOE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BOOE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BOOE в MEXC сега!

История на цените на BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Анализирането на историята на цените на BOOE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BOOE сега!

Прогноза за цената за BOOE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOOE? Нашата страница за прогноза за цената BOOE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOOE сега!

