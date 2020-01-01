Токеномика на Spookyswap (BOO) Открийте ключова информация за Spookyswap (BOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Spookyswap (BOO) SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Официален уебсайт: https://spooky.fi Бяла книга: https://docs.spookyswap.finance/ Изследовател на блокове: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Купете BOO сега!

Токеномика и анализ на цената за Spookyswap (BOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spookyswap (BOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Общо предлагане: $ 13.67M $ 13.67M $ 13.67M Циркулиращо предлагане: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Рекорд за всички времена: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Текуща цена: $ 0.23942 $ 0.23942 $ 0.23942 Научете повече за цената на Spookyswap (BOO)

Токеномика на Spookyswap (BOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spookyswap (BOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOO, разгледайте цената в реално време на токените BOO!

Как да купя BOO Интересувате се да добавите Spookyswap (BOO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BOO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BOO в MEXC сега!

История на цените на Spookyswap (BOO) Анализирането на историята на цените на BOO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BOO сега!

Прогноза за цената за BOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOO? Нашата страница за прогноза за цената BOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!