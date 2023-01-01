Токеномика на Bonk (BONK)

Токеномика на Bonk (BONK)

Открийте ключова информация за Bonk (BONK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Bonk (BONK)

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Официален уебсайт:
https://www.bonkcoin.com/
Бяла книга:
https://assets-global.website-files.com/63d9862f53dc8e65d16eb0e0/63de6fb910d0b94a933c4a2f_BONK-PAPER-040223.pdf
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263

Токеномика и анализ на цената за Bonk (BONK)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonk (BONK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 2.12B
$ 2.12B$ 2.12B
Общо предлагане:
$ 88.87T
$ 88.87T$ 88.87T
Циркулиращо предлагане:
$ 80.46T
$ 80.46T$ 80.46T
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 2.35B
$ 2.35B$ 2.35B
Рекорд за всички времена:
$ 0.00005993
$ 0.00005993$ 0.00005993
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000000091971686428
$ 0.000000091971686428$ 0.000000091971686428
Текуща цена:
$ 0.0000264
$ 0.0000264$ 0.0000264

Задълбочена структура на токените на Bonk (BONK)

Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените BONK. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.

Bonk (BONK) is a Solana-based meme token with deep integrations across DeFi, gaming, and payments within the Solana ecosystem. Its token economics are designed to foster community engagement, incentivize liquidity, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Token Standard & Supply: BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana.
  • Initial Distribution: There was no public or private sale; the majority of tokens were distributed via airdrop and ecosystem allocations.

Allocation Mechanism

The initial allocation of BONK tokens is as follows:

Allocation Recipient% of SupplyAmount (BONK)
Solana NFT Projects21.0%21,000,000,000,000
Early Contributors21.0%21,000,000,000,000
BONKDAO15.8%15,800,000,000,000
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%15,800,000,000,000
Solana Artists & Collectors10.5%10,500,000,000,000
Initial Liquidity5.3%5,300,000,000,000
Solana Developers5.3%5,300,000,000,000
Marketing5.3%5,300,000,000,000
  • No Team Sale: No tokens were sold to the public or private investors, and no portion was used for fundraising.

Usage and Incentive Mechanisms

Primary Uses:

  • Payments: Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards.
  • DeFi: BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024).
  • Staking: Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time.
  • Gaming & NFTs: Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications.
  • Referral Programs: BONKBot offers referral rewards paid in BONK, funded by a portion of trading fees.

Incentive Mechanisms:

  • esBONK Staking: ~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
  • Referral Rewards: Users referring new traders to BonkBot receive a share of trading fees in BONK (30% first month, 20% second, 10% ongoing).

Locking and Unlocking Mechanisms

Locking

  • esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days.
  • Early Contributors: Their allocation is subject to a 3-year linear vesting schedule.

Unlocking

Allocation RecipientUnlock TypeGranularityStart DateEnd DateLocking Period (days)
Early ContributorsLinearDaily2023-01-012025-12-311,096
  • Early Contributors: Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025.
  • esBONK Staking: Users unlock BONK linearly over 365 days by staking esBONK.

Summary Table: Allocation, Locking, and Unlocking

Allocation Recipient% of SupplyLocking MechanismUnlocking Period
Solana NFT Projects21.0%Not specifiedNot specified
Early Contributors21.0%3-year linear vesting2023-01-01 to 2025-12-31
BONKDAO15.8%Not specifiedNot specified
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%Not specifiedNot specified
Solana Artists & Collectors10.5%Not specifiedNot specified
Initial Liquidity5.3%Not specifiedNot specified
Solana Developers5.3%Not specifiedNot specified
Marketing5.3%Not specifiedNot specified

Additional Notes

  • No Mint/Freeze Authority: The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security.
  • No Delegated Staking: Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation.
  • Ecosystem Integrations: BONK is integrated with 100+ dApps, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms.

In summary: BONK’s token economics are community-focused, with airdrop-based distribution, strong DeFi incentives, and a transparent, time-locked vesting for contributors. Its utility spans payments, DeFi, gaming, and social rewards, with mechanisms to encourage long-term participation and ecosystem growth.

Токеномика на Bonk (BONK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Bonk (BONK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой BONK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой BONK токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONK, разгледайте цената в реално време на токените BONK!

Как да купя BONK

Интересувате се да добавите Bonk (BONK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BONK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Bonk (BONK)

Анализирането на историята на цените на BONK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за BONK

Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONK? Нашата страница за прогноза за цената BONK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.