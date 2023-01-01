Токеномика на Bonk (BONK)
Информация за Bonk (BONK)
Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.
Токеномика и анализ на цената за Bonk (BONK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonk (BONK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Bonk (BONK)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените BONK. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Bonk (BONK) is a Solana-based meme token with deep integrations across DeFi, gaming, and payments within the Solana ecosystem. Its token economics are designed to foster community engagement, incentivize liquidity, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Standard & Supply: BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana.
- Initial Distribution: There was no public or private sale; the majority of tokens were distributed via airdrop and ecosystem allocations.
Allocation Mechanism
The initial allocation of BONK tokens is as follows:
|Allocation Recipient
|% of Supply
|Amount (BONK)
|Solana NFT Projects
|21.0%
|21,000,000,000,000
|Early Contributors
|21.0%
|21,000,000,000,000
|BONKDAO
|15.8%
|15,800,000,000,000
|Solana Market Participants & DeFi Users
|15.8%
|15,800,000,000,000
|Solana Artists & Collectors
|10.5%
|10,500,000,000,000
|Initial Liquidity
|5.3%
|5,300,000,000,000
|Solana Developers
|5.3%
|5,300,000,000,000
|Marketing
|5.3%
|5,300,000,000,000
- No Team Sale: No tokens were sold to the public or private investors, and no portion was used for fundraising.
Usage and Incentive Mechanisms
Primary Uses:
- Payments: Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards.
- DeFi: BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024).
- Staking: Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time.
- Gaming & NFTs: Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications.
- Referral Programs: BONKBot offers referral rewards paid in BONK, funded by a portion of trading fees.
Incentive Mechanisms:
- esBONK Staking: ~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
- Referral Rewards: Users referring new traders to BonkBot receive a share of trading fees in BONK (30% first month, 20% second, 10% ongoing).
Locking and Unlocking Mechanisms
Locking
- esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days.
- Early Contributors: Their allocation is subject to a 3-year linear vesting schedule.
Unlocking
|Allocation Recipient
|Unlock Type
|Granularity
|Start Date
|End Date
|Locking Period (days)
|Early Contributors
|Linear
|Daily
|2023-01-01
|2025-12-31
|1,096
- Early Contributors: Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025.
- esBONK Staking: Users unlock BONK linearly over 365 days by staking esBONK.
Summary Table: Allocation, Locking, and Unlocking
|Allocation Recipient
|% of Supply
|Locking Mechanism
|Unlocking Period
|Solana NFT Projects
|21.0%
|Not specified
|Not specified
|Early Contributors
|21.0%
|3-year linear vesting
|2023-01-01 to 2025-12-31
|BONKDAO
|15.8%
|Not specified
|Not specified
|Solana Market Participants & DeFi Users
|15.8%
|Not specified
|Not specified
|Solana Artists & Collectors
|10.5%
|Not specified
|Not specified
|Initial Liquidity
|5.3%
|Not specified
|Not specified
|Solana Developers
|5.3%
|Not specified
|Not specified
|Marketing
|5.3%
|Not specified
|Not specified
Additional Notes
- No Mint/Freeze Authority: The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security.
- No Delegated Staking: Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation.
- Ecosystem Integrations: BONK is integrated with 100+ dApps, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms.
In summary: BONK’s token economics are community-focused, with airdrop-based distribution, strong DeFi incentives, and a transparent, time-locked vesting for contributors. Its utility spans payments, DeFi, gaming, and social rewards, with mechanisms to encourage long-term participation and ecosystem growth.
Токеномика на Bonk (BONK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Bonk (BONK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BONK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BONK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONK, разгледайте цената в реално време на токените BONK!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
