Информация за BONE SHIBASWAP (BONE) BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Официален уебсайт: https://www.shibatoken.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Купете BONE сега!

Токеномика и анализ на цената за BONE SHIBASWAP (BONE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BONE SHIBASWAP (BONE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.02M $ 41.02M $ 41.02M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.60M $ 44.60M $ 44.60M Рекорд за всички времена: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 Текуща цена: $ 0.1784 $ 0.1784 $ 0.1784 Научете повече за цената на BONE SHIBASWAP (BONE)

Токеномика на BONE SHIBASWAP (BONE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BONE SHIBASWAP (BONE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONE, разгледайте цената в реално време на токените BONE!

Как да купя BONE Интересувате се да добавите BONE SHIBASWAP (BONE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BONE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BONE в MEXC сега!

История на цените на BONE SHIBASWAP (BONE) Анализирането на историята на цените на BONE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BONE сега!

Прогноза за цената за BONE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONE? Нашата страница за прогноза за цената BONE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BONE сега!

