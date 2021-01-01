Токеномика на BarnBridge (BOND) Открийте ключова информация за BarnBridge (BOND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Официален уебсайт: https://barnbridge.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f

Токеномика и анализ на цената за BarnBridge (BOND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BarnBridge (BOND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Рекорд за всички времена: $ 93 $ 93 $ 93 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Текуща цена: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 Научете повече за цената на BarnBridge (BOND)

Токеномика на BarnBridge (BOND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BarnBridge (BOND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOND, разгледайте цената в реално време на токените BOND!

История на цените на BarnBridge (BOND) Анализирането на историята на цените на BOND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BOND сега!

Прогноза за цената за BOND Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOND? Нашата страница за прогноза за цената BOND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOND сега!

