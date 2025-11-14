Токеномика на BOMO on Base (BOMO)

Открийте ключова информация за BOMO on Base (BOMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:33:57 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за BOMO on Base (BOMO)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOMO on Base (BOMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 135.94K
Общо предлагане:
$ 500.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 381.00M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 178.40K
Рекорд за всички времена:
$ 0.02592
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000006003498518756
Текуща цена:
$ 0.0003568
Информация за BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Официален уебсайт:
https://bomobase.fyi/
Изследовател на блокове:
https://basescan.org/address/0x0215ed0fe07951b2cd68e1b39ffbd0a841fe3c6e

Токеномика на BOMO on Base (BOMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на BOMO on Base (BOMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой BOMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой BOMO токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOMO, разгледайте цената в реално време на токените BOMO!

