БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на BOMO on Base днес е 0.0004362 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOMO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOMO в MEXC сега.Цената в реално време на BOMO on Base днес е 0.0004362 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOMO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOMO в MEXC сега.

Повече за BOMO

BOMOценова информация

Какво представлява BOMO

Официален уебсайт на BOMO

Токеномика на BOMO

BOMO ценова прогноза

BOMO История

Ръководство за закупуване за BOMO

Конвертор на валута BOMO във фиат

BOMO спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

BOMO on Base Лого

BOMO on Base цена(BOMO)

1 BOMO към USD - цена в реално време:

$0.0004362
$0.0004362$0.0004362
-6.67%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:51:17 (UTC+8)

Информация за цената за BOMO on Base (BOMO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0003598
$ 0.0003598$ 0.0003598
24-часов нисък
$ 0.0005399
$ 0.0005399$ 0.0005399
24-часов висок

$ 0.0003598
$ 0.0003598$ 0.0003598

$ 0.0005399
$ 0.0005399$ 0.0005399

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

-6.68%

-6.67%

-51.65%

-51.65%

Цената в реално време за BOMO on Base (BOMO) е$ 0.0004362. През последните 24 часа BOMO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0003598 до най-висока стойност $ 0.0005399, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOMO е $ 0.022125194895044928, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000006003498518756.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOMO има промяна от -6.68% за последния час, -6.67% за 24 часа и -51.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOMO on Base (BOMO)

No.2883

$ 166.19K
$ 166.19K$ 166.19K

$ 1.81K
$ 1.81K$ 1.81K

$ 218.10K
$ 218.10K$ 218.10K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

Текущата пазарна капитализация на BOMO on Base е $ 166.19K, като 24-часовият обем на търговията е $ 1.81K. Циркулиращото предлагане на BOMO е 381.00M, като общото предлагане е 500000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 218.10K.

История на цените за BOMO on Base (BOMO) USD

Проследете промените в цените за BOMO on Base днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000031174-6.67%
30 дни$ -0.0068778-94.04%
60 дни$ -0.0191418-97.78%
90 дни$ -0.0038808-89.90%
BOMO on Base Промяна на цената днес

Днес BOMO регистрира промяна от $ -0.000031174 (-6.67%), отразяваща последната му пазарна активност.

BOMO on Base 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0068778 (-94.04%), което показва краткосрочното представяне на токена.

BOMO on Base 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BOMO отбеляза промяна на $ -0.0191418 (-97.78%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

BOMO on Base 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0038808 (-89.90%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на BOMO on Base (BOMO) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за BOMO on Base сега.

Какво е BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите BOMO on Base инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BOMO наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за BOMO on Base в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано BOMO on Base купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за BOMO on Base (USD)

Колко ще струва BOMO on Base (BOMO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BOMO on Base (BOMO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BOMO on Base.

Проверете прогнозата за цената за BOMO on Base сега!

Токеномика на BOMO on Base (BOMO)

Разбирането на токеномиката на BOMO on Base (BOMO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOMO сега!

Как да купя BOMO on Base (BOMO)

Търсите как да купите BOMO on Base? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите BOMO on Base от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BOMO към местни валути

1 BOMO on Base(BOMO) към VND
11.478603
1 BOMO on Base(BOMO) към AUD
A$0.000663024
1 BOMO on Base(BOMO) към GBP
0.000331512
1 BOMO on Base(BOMO) към EUR
0.000375132
1 BOMO on Base(BOMO) към USD
$0.0004362
1 BOMO on Base(BOMO) към MYR
RM0.001827678
1 BOMO on Base(BOMO) към TRY
0.018337848
1 BOMO on Base(BOMO) към JPY
¥0.0671748
1 BOMO on Base(BOMO) към ARS
ARS$0.631255554
1 BOMO on Base(BOMO) към RUB
0.03524496
1 BOMO on Base(BOMO) към INR
0.038730198
1 BOMO on Base(BOMO) към IDR
Rp7.269997092
1 BOMO on Base(BOMO) към PHP
0.02560494
1 BOMO on Base(BOMO) към EGP
￡E.0.020606088
1 BOMO on Base(BOMO) към BRL
R$0.002342394
1 BOMO on Base(BOMO) към CAD
C$0.00061068
1 BOMO on Base(BOMO) към BDT
0.053355984
1 BOMO on Base(BOMO) към NGN
0.631255554
1 BOMO on Base(BOMO) към COP
$1.6841682
1 BOMO on Base(BOMO) към ZAR
R.0.007554984
1 BOMO on Base(BOMO) към UAH
0.01829859
1 BOMO on Base(BOMO) към TZS
T.Sh.1.07438241
1 BOMO on Base(BOMO) към VES
Bs0.0964002
1 BOMO on Base(BOMO) към CLP
$0.4109004
1 BOMO on Base(BOMO) към PKR
Rs0.122524218
1 BOMO on Base(BOMO) към KZT
0.231159828
1 BOMO on Base(BOMO) към THB
฿0.014119794
1 BOMO on Base(BOMO) към TWD
NT$0.013417512
1 BOMO on Base(BOMO) към AED
د.إ0.001600854
1 BOMO on Base(BOMO) към CHF
Fr0.00034896
1 BOMO on Base(BOMO) към HKD
HK$0.003389274
1 BOMO on Base(BOMO) към AMD
֏0.16693374
1 BOMO on Base(BOMO) към MAD
.د.م0.00403485
1 BOMO on Base(BOMO) към MXN
$0.00809151
1 BOMO on Base(BOMO) към SAR
ريال0.00163575
1 BOMO on Base(BOMO) към ETB
Br0.067270764
1 BOMO on Base(BOMO) към KES
KSh0.056352678
1 BOMO on Base(BOMO) към JOD
د.أ0.0003092658
1 BOMO on Base(BOMO) към PLN
0.001609578
1 BOMO on Base(BOMO) към RON
лв0.00191928
1 BOMO on Base(BOMO) към SEK
kr0.004139538
1 BOMO on Base(BOMO) към BGN
лв0.000737178
1 BOMO on Base(BOMO) към HUF
Ft0.146667888
1 BOMO on Base(BOMO) към CZK
0.009199458
1 BOMO on Base(BOMO) към KWD
د.ك0.0001334772
1 BOMO on Base(BOMO) към ILS
0.00141765
1 BOMO on Base(BOMO) към BOB
Bs0.003014142
1 BOMO on Base(BOMO) към AZN
0.00074154
1 BOMO on Base(BOMO) към TJS
SM0.004017402
1 BOMO on Base(BOMO) към GEL
0.001182102
1 BOMO on Base(BOMO) към AOA
Kz0.399816558
1 BOMO on Base(BOMO) към BHD
.د.ب0.0001640112
1 BOMO on Base(BOMO) към BMD
$0.0004362
1 BOMO on Base(BOMO) към DKK
kr0.002822214
1 BOMO on Base(BOMO) към HNL
L0.011480784
1 BOMO on Base(BOMO) към MUR
0.019951788
1 BOMO on Base(BOMO) към NAD
$0.007537536
1 BOMO on Base(BOMO) към NOK
kr0.004414344
1 BOMO on Base(BOMO) към NZD
$0.000758988
1 BOMO on Base(BOMO) към PAB
B/.0.0004362
1 BOMO on Base(BOMO) към PGK
K0.001836402
1 BOMO on Base(BOMO) към QAR
ر.ق0.001587768
1 BOMO on Base(BOMO) към RSD
дин.0.04431792
1 BOMO on Base(BOMO) към UZS
soʻm5.255420478
1 BOMO on Base(BOMO) към ALL
L0.036557922
1 BOMO on Base(BOMO) към ANG
ƒ0.000780798
1 BOMO on Base(BOMO) към AWG
ƒ0.000780798
1 BOMO on Base(BOMO) към BBD
$0.0008724
1 BOMO on Base(BOMO) към BAM
KM0.000732816
1 BOMO on Base(BOMO) към BIF
Fr1.2902796
1 BOMO on Base(BOMO) към BND
$0.00056706
1 BOMO on Base(BOMO) към BSD
$0.0004362
1 BOMO on Base(BOMO) към JMD
$0.070079892
1 BOMO on Base(BOMO) към KHR
1.751805372
1 BOMO on Base(BOMO) към KMF
Fr0.1858212
1 BOMO on Base(BOMO) към LAK
9.482608506
1 BOMO on Base(BOMO) към LKR
රු0.132945036
1 BOMO on Base(BOMO) към MDL
L0.00737178
1 BOMO on Base(BOMO) към MGA
Ar1.9648629
1 BOMO on Base(BOMO) към MOP
P0.003493962
1 BOMO on Base(BOMO) към MVR
0.00667386
1 BOMO on Base(BOMO) към MWK
MK0.757291182
1 BOMO on Base(BOMO) към MZN
MT0.02787318
1 BOMO on Base(BOMO) към NPR
रु0.061931676
1 BOMO on Base(BOMO) към PYG
3.0935304
1 BOMO on Base(BOMO) към RWF
Fr0.6337986
1 BOMO on Base(BOMO) към SBD
$0.003589926
1 BOMO on Base(BOMO) към SCR
0.006093714
1 BOMO on Base(BOMO) към SRD
$0.0167937
1 BOMO on Base(BOMO) към SVC
$0.00381675
1 BOMO on Base(BOMO) към SZL
L0.00756807
1 BOMO on Base(BOMO) към TMT
m0.0015267
1 BOMO on Base(BOMO) към TND
د.ت0.0012811194
1 BOMO on Base(BOMO) към TTD
$0.002953074
1 BOMO on Base(BOMO) към UGX
Sh1.5197208
1 BOMO on Base(BOMO) към XAF
Fr0.2477616
1 BOMO on Base(BOMO) към XCD
$0.00117774
1 BOMO on Base(BOMO) към XOF
Fr0.2477616
1 BOMO on Base(BOMO) към XPF
Fr0.0449286
1 BOMO on Base(BOMO) към BWP
P0.005862528
1 BOMO on Base(BOMO) към BZD
$0.000876762
1 BOMO on Base(BOMO) към CVE
$0.041565498
1 BOMO on Base(BOMO) към DJF
Fr0.0776436
1 BOMO on Base(BOMO) към DOP
$0.027956058
1 BOMO on Base(BOMO) към DZD
د.ج0.05668419
1 BOMO on Base(BOMO) към FJD
$0.000985812
1 BOMO on Base(BOMO) към GNF
Fr3.792759
1 BOMO on Base(BOMO) към GTQ
Q0.003345654
1 BOMO on Base(BOMO) към GYD
$0.091349004
1 BOMO on Base(BOMO) към ISK
kr0.054525

BOMO on Base ресурс

За по-задълбочено разбиране на BOMO on Base, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на BOMO on Base
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно BOMO on Base

Колко струва BOMO on Base (BOMO) днес?
Цената в реално време на BOMO в USD е 0.0004362 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOMO към USD?
Текущата цена на BOMO към USD е $ 0.0004362. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BOMO on Base?
Пазарната капитализация за BOMO е $ 166.19K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOMO?
Циркулиращото предлагане на BOMO е 381.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOMO?
BOMO постигна ATH цена от 0.022125194895044928 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOMO?
BOMO достигна ATL цена от 0.000006003498518756 USD.
Какъв е обемът на търговията на BOMO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOMO е $ 1.81K USD.
Ще се повиши ли BOMO тази година?
BOMO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOMO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:51:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BOMO on Base (BOMO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор BOMO-към-USD

Сума

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.0004362 USD

Търговия на BOMO

BOMO/USDT
$0.0004362
$0.0004362$0.0004362
-6.67%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,102.61
$109,102.61$109,102.61

-1.01%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,829.10
$3,829.10$3,829.10

-0.82%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03319
$0.03319$0.03319

+3.13%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.21
$185.21$185.21

-1.56%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,829.10
$3,829.10$3,829.10

-0.82%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,102.61
$109,102.61$109,102.61

-1.01%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.21
$185.21$185.21

-1.56%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5058
$2.5058$2.5058

-0.72%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,078.05
$1,078.05$1,078.05

-0.58%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000775
$0.0000775$0.0000775

+55.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09301
$0.09301$0.09301

+830.10%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00068
$0.00068$0.00068

+277.77%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000609
$0.000609$0.000609

+204.50%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004999
$0.000000004999$0.000000004999

+84.32%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003293
$0.0000000000000000000000003293$0.0000000000000000000000003293

+26.70%