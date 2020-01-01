Токеномика на BOOK OF MEME (BOME) Открийте ключова информация за BOOK OF MEME (BOME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BOOK OF MEME (BOME) BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Официален уебсайт: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Купете BOME сега!

Токеномика и анализ на цената за BOOK OF MEME (BOME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOOK OF MEME (BOME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 126.68M $ 126.68M $ 126.68M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Текуща цена: $ 0.001838 $ 0.001838 $ 0.001838 Научете повече за цената на BOOK OF MEME (BOME)

Токеномика на BOOK OF MEME (BOME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOOK OF MEME (BOME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOME, разгледайте цената в реално време на токените BOME!

