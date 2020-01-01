Токеномика на Build On BNB (BOBBSC) Открийте ключова информация за Build On BNB (BOBBSC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Build On BNB (BOBBSC) build on BNB Официален уебсайт: https://buildonbnbbob.com/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances Купете BOBBSC сега!

Токеномика и анализ на цената за Build On BNB (BOBBSC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Build On BNB (BOBBSC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.52M $ 29.52M $ 29.52M Общо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Циркулиращо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.52M $ 29.52M $ 29.52M Рекорд за всички времена: $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 Текуща цена: $ 0.000000070178 $ 0.000000070178 $ 0.000000070178 Научете повече за цената на Build On BNB (BOBBSC)

Токеномика на Build On BNB (BOBBSC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Build On BNB (BOBBSC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOBBSC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOBBSC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOBBSC, разгледайте цената в реално време на токените BOBBSC!

История на цените на Build On BNB (BOBBSC) Анализирането на историята на цените на BOBBSC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BOBBSC сега!

