Повече за BOBACAT
BOBACATценова информация
Какво представлява BOBACAT
Бяла книга BOBACAT
Официален уебсайт на BOBACAT
Токеномика на BOBACAT
BOBACAT ценова прогноза
BOBACAT История
Ръководство за закупуване за BOBACAT
Конвертор на валута BOBACAT във фиат
BOBACAT спот
Предварително пазаруване
Печалба
Airdrop+
Новини
Блог
Научете
Токеномика на Boba Cat (BOBACAT)
Токеномика и анализ на цената за Boba Cat (BOBACAT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boba Cat (BOBACAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за Boba Cat (BOBACAT)
BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.
Токеномика на Boba Cat (BOBACAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Boba Cat (BOBACAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BOBACAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BOBACAT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOBACAT, разгледайте цената в реално време на токените BOBACAT!
Как да купя BOBACAT
Интересувате се да добавите Boba Cat (BOBACAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BOBACAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Boba Cat (BOBACAT)
Анализирането на историята на цените на BOBACAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за BOBACAT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOBACAT? Нашата страница за прогноза за цената BOBACAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете Boba Cat (BOBACAT)
Сума
1 BOBACAT = 0.002166 USD
Търгувайте с Boba Cat (BOBACAT)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи