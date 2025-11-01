БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Boba Cat днес е 0.002706 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOBACAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOBACAT в MEXC сега.

Повече за BOBACAT

BOBACATценова информация

Какво представлява BOBACAT

Токеномика на BOBACAT

BOBACAT ценова прогноза

BOBACAT История

Ръководство за закупуване за BOBACAT

Конвертор на валута BOBACAT във фиат

BOBACAT спот

Boba Cat Лого

Boba Cat цена(BOBACAT)

1 BOBACAT към USD - цена в реално време:

$0.002705
$0.002705
+0.52%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:51:10 (UTC+8)

Информация за цената за Boba Cat (BOBACAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.002515
$ 0.002515
24-часов нисък
$ 0.002844
$ 0.002844
24-часов висок

$ 0.002515
$ 0.002515

$ 0.002844
$ 0.002844

--
----

--
----

+0.11%

+0.52%

-6.34%

-6.34%

Цената в реално време за Boba Cat (BOBACAT) е$ 0.002706. През последните 24 часа BOBACAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.002515 до най-висока стойност $ 0.002844, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOBACAT е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOBACAT има промяна от +0.11% за последния час, +0.52% за 24 часа и -6.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Boba Cat (BOBACAT)

--
--

$ 11.56K
$ 11.56K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

ETH

Текущата пазарна капитализация на Boba Cat е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 11.56K. Циркулиращото предлагане на BOBACAT е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Boba Cat (BOBACAT) USD

Проследете промените в цените за Boba Cat днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00001399+0.52%
30 дни$ -0.001694-38.50%
60 дни$ +0.000706+35.30%
90 дни$ +0.000706+35.30%
Boba Cat Промяна на цената днес

Днес BOBACAT регистрира промяна от $ +0.00001399 (+0.52%), отразяваща последната му пазарна активност.

Boba Cat 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.001694 (-38.50%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Boba Cat 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BOBACAT отбеляза промяна на $ +0.000706 (+35.30%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Boba Cat 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.000706 (+35.30%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Boba Cat (BOBACAT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Boba Cat сега.

Какво е Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Boba Cat инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BOBACAT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Boba Cat в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Boba Cat купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Boba Cat (USD)

Колко ще струва Boba Cat (BOBACAT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Boba Cat (BOBACAT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Boba Cat.

Проверете прогнозата за цената за Boba Cat сега!

Токеномика на Boba Cat (BOBACAT)

Разбирането на токеномиката на Boba Cat (BOBACAT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOBACAT сега!

Как да купя Boba Cat (BOBACAT)

Търсите как да купите Boba Cat? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Boba Cat от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BOBACAT към местни валути

Boba Cat ресурс

За по-задълбочено разбиране на Boba Cat, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Boba Cat

Колко струва Boba Cat (BOBACAT) днес?
Цената в реално време на BOBACAT в USD е 0.002706 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOBACAT към USD?
Текущата цена на BOBACAT към USD е $ 0.002706. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Boba Cat?
Пазарната капитализация за BOBACAT е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOBACAT?
Циркулиращото предлагане на BOBACAT е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOBACAT?
BOBACAT постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOBACAT?
BOBACAT достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на BOBACAT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOBACAT е $ 11.56K USD.
Ще се повиши ли BOBACAT тази година?
BOBACAT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOBACAT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:51:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Boba Cat (BOBACAT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

