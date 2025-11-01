БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Pacu Jalur днес е 0.000259 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOATKID към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOATKID в MEXC сега.

Повече за BOATKID

BOATKIDценова информация

Какво представлява BOATKID

Токеномика на BOATKID

BOATKID ценова прогноза

BOATKID История

Ръководство за закупуване за BOATKID

Конвертор на валута BOATKID във фиат

Pacu Jalur Лого

Pacu Jalur цена(BOATKID)

1 BOATKID към USD - цена в реално време:

$0.000259
$0.000259$0.000259
0.00%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:21:08 (UTC+8)

Информация за цената за Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0001662
$ 0.0001662$ 0.0001662
24-часов нисък
$ 0.0002699
$ 0.0002699$ 0.0002699
24-часов висок

$ 0.0001662
$ 0.0001662$ 0.0001662

$ 0.0002699
$ 0.0002699$ 0.0002699

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+74.64%

+74.64%

Цената в реално време за Pacu Jalur (BOATKID) е$ 0.000259. През последните 24 часа BOATKID се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0001662 до най-висока стойност $ 0.0002699, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOATKID е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOATKID има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +74.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pacu Jalur (BOATKID)

--
----

$ 223.81
$ 223.81$ 223.81

$ 258.41K
$ 258.41K$ 258.41K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Текущата пазарна капитализация на Pacu Jalur е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 223.81. Циркулиращото предлагане на BOATKID е --, като общото предлагане е 997735729. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 258.41K.

История на цените за Pacu Jalur (BOATKID) USD

Проследете промените в цените за Pacu Jalur днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.0003196-55.24%
60 дни$ -0.000839-76.42%
90 дни$ -0.00111-81.09%
Pacu Jalur Промяна на цената днес

Днес BOATKID регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Pacu Jalur 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0003196 (-55.24%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Pacu Jalur 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BOATKID отбеляза промяна на $ -0.000839 (-76.42%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Pacu Jalur 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00111 (-81.09%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Pacu Jalur (BOATKID) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Pacu Jalur сега.

Какво е Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Pacu Jalur инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BOATKID наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Pacu Jalur в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Pacu Jalur купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Pacu Jalur (USD)

Колко ще струва Pacu Jalur (BOATKID) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Pacu Jalur (BOATKID) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Pacu Jalur.

Проверете прогнозата за цената за Pacu Jalur сега!

Токеномика на Pacu Jalur (BOATKID)

Разбирането на токеномиката на Pacu Jalur (BOATKID) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOATKID сега!

Как да купя Pacu Jalur (BOATKID)

Търсите как да купите Pacu Jalur? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Pacu Jalur от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BOATKID към местни валути

1 Pacu Jalur(BOATKID) към VND
6.815585
1 Pacu Jalur(BOATKID) към AUD
A$0.00039627
1 Pacu Jalur(BOATKID) към GBP
0.00019684
1 Pacu Jalur(BOATKID) към EUR
0.00022274
1 Pacu Jalur(BOATKID) към USD
$0.000259
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MYR
RM0.00108521
1 Pacu Jalur(BOATKID) към TRY
0.01089095
1 Pacu Jalur(BOATKID) към JPY
¥0.039886
1 Pacu Jalur(BOATKID) към ARS
ARS$0.37590483
1 Pacu Jalur(BOATKID) към RUB
0.02092461
1 Pacu Jalur(BOATKID) към INR
0.0229992
1 Pacu Jalur(BOATKID) към IDR
Rp4.31666494
1 Pacu Jalur(BOATKID) към PHP
0.01520848
1 Pacu Jalur(BOATKID) към EGP
￡E.0.01223257
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BRL
R$0.00139083
1 Pacu Jalur(BOATKID) към CAD
C$0.0003626
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BDT
0.03168088
1 Pacu Jalur(BOATKID) към NGN
0.37481703
1 Pacu Jalur(BOATKID) към COP
$1.00387364
1 Pacu Jalur(BOATKID) към ZAR
R.0.00449106
1 Pacu Jalur(BOATKID) към UAH
0.01086505
1 Pacu Jalur(BOATKID) към TZS
T.Sh.0.63792995
1 Pacu Jalur(BOATKID) към VES
Bs0.057239
1 Pacu Jalur(BOATKID) към CLP
$0.243978
1 Pacu Jalur(BOATKID) към PKR
Rs0.07275051
1 Pacu Jalur(BOATKID) към KZT
0.13725446
1 Pacu Jalur(BOATKID) към THB
฿0.00839419
1 Pacu Jalur(BOATKID) към TWD
NT$0.00796943
1 Pacu Jalur(BOATKID) към AED
د.إ0.00095053
1 Pacu Jalur(BOATKID) към CHF
Fr0.0002072
1 Pacu Jalur(BOATKID) към HKD
HK$0.00201243
1 Pacu Jalur(BOATKID) към AMD
֏0.0991193
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MAD
.د.م0.00239575
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MXN
$0.00480963
1 Pacu Jalur(BOATKID) към SAR
ريال0.00097125
1 Pacu Jalur(BOATKID) към ETB
Br0.03994298
1 Pacu Jalur(BOATKID) към KES
KSh0.03346021
1 Pacu Jalur(BOATKID) към JOD
د.أ0.000183631
1 Pacu Jalur(BOATKID) към PLN
0.00095571
1 Pacu Jalur(BOATKID) към RON
лв0.00114219
1 Pacu Jalur(BOATKID) към SEK
kr0.0024605
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BGN
лв0.00043771
1 Pacu Jalur(BOATKID) към HUF
Ft0.08714573
1 Pacu Jalur(BOATKID) към CZK
0.00546749
1 Pacu Jalur(BOATKID) към KWD
د.ك0.000079254
1 Pacu Jalur(BOATKID) към ILS
0.00084175
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BOB
Bs0.00178969
1 Pacu Jalur(BOATKID) към AZN
0.0004403
1 Pacu Jalur(BOATKID) към TJS
SM0.00238539
1 Pacu Jalur(BOATKID) към GEL
0.00070189
1 Pacu Jalur(BOATKID) към AOA
Kz0.23739681
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BHD
.د.ب0.000097384
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BMD
$0.000259
1 Pacu Jalur(BOATKID) към DKK
kr0.00167573
1 Pacu Jalur(BOATKID) към HNL
L0.00681688
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MUR
0.01184666
1 Pacu Jalur(BOATKID) към NAD
$0.00447552
1 Pacu Jalur(BOATKID) към NOK
kr0.00262108
1 Pacu Jalur(BOATKID) към NZD
$0.00045066
1 Pacu Jalur(BOATKID) към PAB
B/.0.000259
1 Pacu Jalur(BOATKID) към PGK
K0.00109039
1 Pacu Jalur(BOATKID) към QAR
ر.ق0.00094276
1 Pacu Jalur(BOATKID) към RSD
дин.0.0263403
1 Pacu Jalur(BOATKID) към UZS
soʻm3.12048121
1 Pacu Jalur(BOATKID) към ALL
L0.02170679
1 Pacu Jalur(BOATKID) към ANG
ƒ0.00046361
1 Pacu Jalur(BOATKID) към AWG
ƒ0.00046361
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BBD
$0.000518
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BAM
KM0.00043512
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BIF
Fr0.766122
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BND
$0.0003367
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BSD
$0.000259
1 Pacu Jalur(BOATKID) към JMD
$0.04161094
1 Pacu Jalur(BOATKID) към KHR
1.04015954
1 Pacu Jalur(BOATKID) към KMF
Fr0.110334
1 Pacu Jalur(BOATKID) към LAK
5.63043467
1 Pacu Jalur(BOATKID) към LKR
රු0.07893802
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MDL
L0.0043771
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MGA
Ar1.1666655
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MOP
P0.00207459
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MVR
0.0039627
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MWK
MK0.44965249
1 Pacu Jalur(BOATKID) към MZN
MT0.0165501
1 Pacu Jalur(BOATKID) към NPR
रु0.03677282
1 Pacu Jalur(BOATKID) към PYG
1.836828
1 Pacu Jalur(BOATKID) към RWF
Fr0.376327
1 Pacu Jalur(BOATKID) към SBD
$0.00213157
1 Pacu Jalur(BOATKID) към SCR
0.00359492
1 Pacu Jalur(BOATKID) към SRD
$0.0099715
1 Pacu Jalur(BOATKID) към SVC
$0.00226625
1 Pacu Jalur(BOATKID) към SZL
L0.00449365
1 Pacu Jalur(BOATKID) към TMT
m0.0009065
1 Pacu Jalur(BOATKID) към TND
د.ت0.000760683
1 Pacu Jalur(BOATKID) към TTD
$0.00175343
1 Pacu Jalur(BOATKID) към UGX
Sh0.902356
1 Pacu Jalur(BOATKID) към XAF
Fr0.147371
1 Pacu Jalur(BOATKID) към XCD
$0.0006993
1 Pacu Jalur(BOATKID) към XOF
Fr0.147371
1 Pacu Jalur(BOATKID) към XPF
Fr0.026677
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BWP
P0.00348096
1 Pacu Jalur(BOATKID) към BZD
$0.00052059
1 Pacu Jalur(BOATKID) към CVE
$0.02468011
1 Pacu Jalur(BOATKID) към DJF
Fr0.045843
1 Pacu Jalur(BOATKID) към DOP
$0.01659931
1 Pacu Jalur(BOATKID) към DZD
د.ج0.03366223
1 Pacu Jalur(BOATKID) към FJD
$0.00058534
1 Pacu Jalur(BOATKID) към GNF
Fr2.252005
1 Pacu Jalur(BOATKID) към GTQ
Q0.00198653
1 Pacu Jalur(BOATKID) към GYD
$0.05423978
1 Pacu Jalur(BOATKID) към ISK
kr0.032375

Pacu Jalur ресурс

За по-задълбочено разбиране на Pacu Jalur, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Pacu Jalur

Колко струва Pacu Jalur (BOATKID) днес?
Цената в реално време на BOATKID в USD е 0.000259 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOATKID към USD?
Текущата цена на BOATKID към USD е $ 0.000259. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Pacu Jalur?
Пазарната капитализация за BOATKID е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOATKID?
Циркулиращото предлагане на BOATKID е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOATKID?
BOATKID постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOATKID?
BOATKID достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на BOATKID?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOATKID е $ 223.81 USD.
Ще се повиши ли BOATKID тази година?
BOATKID може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOATKID за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:21:08 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Pacu Jalur (BOATKID)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор BOATKID-към-USD

Сума

BOATKID
BOATKID
USD
USD

1 BOATKID = 0.000259 USD

Търговия на BOATKID

BOATKID/USDT
$0.000259
$0.000259$0.000259
0.00%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

