Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.
Токеномика на Bancor (BNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Bancor (BNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BNT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
