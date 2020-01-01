Токеномика на Bancor (BNT) Открийте ключова информация за Bancor (BNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bancor (BNT) Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers. Официален уебсайт: https://www.carbondefi.xyz/ Бяла книга: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs Купете BNT сега!

Токеномика и анализ на цената за Bancor (BNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bancor (BNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 9.348 $ 9.348 $ 9.348 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 Текуща цена: $ 0.7553 $ 0.7553 $ 0.7553 Научете повече за цената на Bancor (BNT)

Токеномика на Bancor (BNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bancor (BNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNT, разгледайте цената в реално време на токените BNT!

