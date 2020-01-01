Токеномика на Binary Token (BNRY) Открийте ключова информация за Binary Token (BNRY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Binary Token (BNRY) The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Официален уебсайт: https://www.thebinaryholdings.com/ Бяла книга: https://docs.thebinaryholdings.com/ Изследовател на блокове: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d Купете BNRY сега!

Токеномика и анализ на цената за Binary Token (BNRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Binary Token (BNRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.01062 $ 0.01062 $ 0.01062 Научете повече за цената на Binary Token (BNRY)

Токеномика на Binary Token (BNRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Binary Token (BNRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNRY, разгледайте цената в реално време на токените BNRY!

Как да купя BNRY Интересувате се да добавите Binary Token (BNRY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BNRY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BNRY в MEXC сега!

История на цените на Binary Token (BNRY) Анализирането на историята на цените на BNRY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BNRY сега!

Прогноза за цената за BNRY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BNRY? Нашата страница за прогноза за цената BNRY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BNRY сега!

