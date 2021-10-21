Токеномика на Bifrost (BNC) Открийте ключова информация за Bifrost (BNC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bifrost (BNC) Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Официален уебсайт: https://bifrost.io Бяла книга: https://docs.bifrost.io Изследовател на блокове: https://bifrost.subscan.io/ Купете BNC сега!

Токеномика и анализ на цената за Bifrost (BNC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bifrost (BNC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Общо предлагане: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Циркулиращо предлагане: $ 47.10M $ 47.10M $ 47.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Рекорд за всички времена: $ 10 $ 10 $ 10 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.11148 $ 0.11148 $ 0.11148 Научете повече за цената на Bifrost (BNC)

Токеномика на Bifrost (BNC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bifrost (BNC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNC, разгледайте цената в реално време на токените BNC!

Как да купя BNC Интересувате се да добавите Bifrost (BNC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BNC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BNC в MEXC сега!

История на цените на Bifrost (BNC) Анализирането на историята на цените на BNC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BNC сега!

Прогноза за цената за BNC Искате ли да знаете какъв път може да поеме BNC? Нашата страница за прогноза за цената BNC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BNC сега!

