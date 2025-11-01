БорсаDEX+
Цената в реално време на Bnb Tiger Inu днес е 0.000000000004982 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BNBTIGER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BNBTIGER в MEXC сега.Цената в реално време на Bnb Tiger Inu днес е 0.000000000004982 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BNBTIGER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BNBTIGER в MEXC сега.

Повече за BNBTIGER

BNBTIGERценова информация

Какво представлява BNBTIGER

Официален уебсайт на BNBTIGER

Токеномика на BNBTIGER

BNBTIGER ценова прогноза

BNBTIGER История

Ръководство за закупуване за BNBTIGER

Конвертор на валута BNBTIGER във фиат

Bnb Tiger Inu цена(BNBTIGER)

1 BNBTIGER към USD - цена в реално време:

$0.000000000005084
-1.77%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:35:45 (UTC+8)

Информация за цената за Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.000000000004196
24-часов нисък
$ 0.000000000005347
24-часов висок

$ 0.000000000004196
$ 0.000000000005347
$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000001738887
-1.88%

-1.77%

-9.93%

-9.93%

Цената в реално време за Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) е$ 0.000000000004982. През последните 24 часа BNBTIGER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000000000004196 до най-висока стойност $ 0.000000000005347, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNBTIGER е $ 0.000000000011449246, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000000000001738887.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNBTIGER има промяна от -1.88% за последния час, -1.77% за 24 часа и -9.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 2.93M
$ 32.61K
$ 32.61K$ 32.61K

$ 4.98M
588,659.61T
1,000,000,000,000,000,000
588,659,610,002,000,000
58.86%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Bnb Tiger Inu е $ 2.93M, като 24-часовият обем на търговията е $ 32.61K. Циркулиращото предлагане на BNBTIGER е 588,659.61T, като общото предлагане е 588659610002000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.98M.

История на цените за Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) USD

Проследете промените в цените за Bnb Tiger Inu днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00000000000009161-1.77%
30 дни$ -0.000000000003335-40.10%
60 дни$ -0.000000000000018-0.36%
90 дни$ -0.000000000000018-0.36%
Bnb Tiger Inu Промяна на цената днес

Днес BNBTIGER регистрира промяна от $ -0.00000000000009161 (-1.77%), отразяваща последната му пазарна активност.

Bnb Tiger Inu 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000000000003335 (-40.10%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Bnb Tiger Inu 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BNBTIGER отбеляза промяна на $ -0.000000000000018 (-0.36%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Bnb Tiger Inu 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.000000000000018 (-0.36%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Bnb Tiger Inu сега.

Какво е Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Bnb Tiger Inu инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BNBTIGER наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Bnb Tiger Inu в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Bnb Tiger Inu купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Bnb Tiger Inu (USD)

Колко ще струва Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bnb Tiger Inu.

Проверете прогнозата за цената за Bnb Tiger Inu сега!

Токеномика на Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Разбирането на токеномиката на Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BNBTIGER сега!

Как да купя Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Търсите как да купите Bnb Tiger Inu? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Bnb Tiger Inu от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BNBTIGER към местни валути

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към VND
0.00000013110133
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към AUD
A$0.00000000000757264
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към GBP
0.00000000000378632
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към EUR
0.00000000000428452
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към USD
$0.000000000004982
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MYR
RM0.00000000002087458
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към TRY
0.00000000020944328
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към JPY
¥0.000000000767228
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към ARS
ARS$0.00000000720980094
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към RUB
0.0000000004025456
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към INR
0.00000000044230196
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към IDR
Rp0.00000008303330012
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към PHP
0.00000000029239358
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към EGP
￡E.0.00000000023534968
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BRL
R$0.00000000002680316
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към CAD
C$0.0000000000069748
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BDT
0.00000000060939824
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към NGN
0.00000000720980094
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към COP
$0.000000019235502
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към ZAR
R.0.00000000008638788
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към UAH
0.0000000002089949
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към TZS
T.Sh.0.0000000122709151
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към VES
Bs0.000000001101022
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към CLP
$0.000000004693044
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към PKR
Rs0.00000000139939398
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към KZT
0.00000000264016108
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към THB
฿0.00000000016131716
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към TWD
NT$0.00000000015329614
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към AED
د.إ0.00000000001828394
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към CHF
Fr0.0000000000039856
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към HKD
HK$0.00000000003871014
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към AMD
֏0.0000000019066114
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MAD
.د.م0.0000000000460835
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MXN
$0.00000000009246592
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към SAR
ريال0.0000000000186825
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към ETB
Br0.00000000076832404
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към KES
KSh0.00000000064362458
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към JOD
د.أ0.000000000003532238
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към PLN
0.00000000001838358
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към RON
лв0.0000000000219208
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към SEK
kr0.00000000004727918
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BGN
лв0.00000000000841958
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към HUF
Ft0.00000000167684156
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към CZK
0.0000000001051202
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към KWD
د.ك0.000000000001524492
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към ILS
0.0000000000161915
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BOB
Bs0.00000000003442562
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към AZN
0.0000000000084694
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към TJS
SM0.00000000004588422
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към GEL
0.00000000001350122
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към AOA
Kz0.00000000456645138
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BHD
.د.ب0.000000000001878214
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BMD
$0.000000000004982
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към DKK
kr0.00000000003223354
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към HNL
L0.00000000013112624
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MUR
0.00000000022787668
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към NAD
$0.00000000008608896
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към NOK
kr0.00000000005041784
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към NZD
$0.00000000000866868
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към PAB
B/.0.000000000004982
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към PGK
K0.00000000002097422
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към QAR
ر.ق0.00000000001813448
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към RSD
дин.0.00000000050622102
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към UZS
soʻm0.00000006002408258
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към ALL
L0.00000000041754142
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към ANG
ƒ0.00000000000891778
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към AWG
ƒ0.0000000000089676
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BBD
$0.000000000009964
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BAM
KM0.00000000000836976
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BIF
Fr0.000000014736756
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BND
$0.0000000000064766
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BSD
$0.000000000004982
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към JMD
$0.00000000080040812
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към KHR
0.00000002000801092
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към KMF
Fr0.000000002122332
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към LAK
0.00000010830434566
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към LKR
රු0.00000000151841396
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MDL
L0.0000000000841958
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MGA
Ar0.000000022441419
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MOP
P0.00000000003990582
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MVR
0.0000000000762246
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MWK
MK0.00000000864930002
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към MZN
MT0.0000000003183498
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към NPR
रु0.00000000070734436
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към PYG
0.000000035332344
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към RWF
Fr0.000000007238846
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към SBD
$0.00000000004100186
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към SCR
0.00000000006959854
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към SRD
$0.000000000191807
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към SVC
$0.0000000000435925
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към SZL
L0.0000000000864377
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към TMT
m0.000000000017437
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към TND
د.ت0.000000000014632134
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към TTD
$0.00000000003372814
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към UGX
Sh0.000000017357288
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към XAF
Fr0.000000002829776
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към XCD
$0.0000000000134514
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към XOF
Fr0.000000002829776
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към XPF
Fr0.000000000513146
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BWP
P0.00000000006695808
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към BZD
$0.00000000001001382
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към CVE
$0.00000000047473478
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към DJF
Fr0.000000000886796
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към DOP
$0.00000000031929638
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към DZD
د.ج0.00000000064751054
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към FJD
$0.00000000001125932
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към GNF
Fr0.00000004331849
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към GTQ
Q0.00000000003821194
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към GYD
$0.00000000104333044
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) към ISK
kr0.00000000062275

Bnb Tiger Inu ресурс

За по-задълбочено разбиране на Bnb Tiger Inu, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Bnb Tiger Inu
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Bnb Tiger Inu

Колко струва Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) днес?
Цената в реално време на BNBTIGER в USD е 0.000000000004982 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BNBTIGER към USD?
Текущата цена на BNBTIGER към USD е $ 0.000000000004982. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bnb Tiger Inu?
Пазарната капитализация за BNBTIGER е $ 2.93M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BNBTIGER?
Циркулиращото предлагане на BNBTIGER е 588,659.61T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BNBTIGER?
BNBTIGER постигна ATH цена от 0.000000000011449246 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BNBTIGER?
BNBTIGER достигна ATL цена от 0.000000000001738887 USD.
Какъв е обемът на търговията на BNBTIGER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BNBTIGER е $ 32.61K USD.
Ще се повиши ли BNBTIGER тази година?
BNBTIGER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BNBTIGER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:35:45 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

