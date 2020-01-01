Токеномика на BANANATOK (BNA) Открийте ключова информация за BANANATOK (BNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BANANATOK (BNA) Bananatok is a crypto themed SNS chatting application. Bananatok supports crypto transaction in chat window without the need to pay gas. Официален уебсайт: https://bananatok.io Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c Купете BNA сега!

Токеномика и анализ на цената за BANANATOK (BNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BANANATOK (BNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Рекорд за всички времена: $ 0.0033859 $ 0.0033859 $ 0.0033859 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 Текуща цена: $ 0.000723 $ 0.000723 $ 0.000723 Научете повече за цената на BANANATOK (BNA)

Токеномика на BANANATOK (BNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BANANATOK (BNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNA, разгледайте цената в реално време на токените BNA!

Как да купя BNA Интересувате се да добавите BANANATOK (BNA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BNA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BNA в MEXC сега!

История на цените на BANANATOK (BNA) Анализирането на историята на цените на BNA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BNA сега!

Прогноза за цената за BNA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BNA? Нашата страница за прогноза за цената BNA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BNA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!