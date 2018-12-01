Токеномика на Blocery (BLY) Открийте ключова информация за Blocery (BLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blocery (BLY) Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Официален уебсайт: http://blocery.io/ Бяла книга: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Купете BLY сега!

Токеномика и анализ на цената за Blocery (BLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blocery (BLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Рекорд за всички времена: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Текуща цена: $ 0.004296 $ 0.004296 $ 0.004296 Научете повече за цената на Blocery (BLY)

Токеномика на Blocery (BLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blocery (BLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLY, разгледайте цената в реално време на токените BLY!

История на цените на Blocery (BLY) Анализирането на историята на цените на BLY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BLY сега!

Прогноза за цената за BLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLY? Нашата страница за прогноза за цената BLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLY сега!

