Токеномика на Bluwhale Points (BLUP)
Токеномика и анализ на цената за Bluwhale Points (BLUP)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bluwhale Points (BLUP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за Bluwhale Points (BLUP)
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
Токеномика на Bluwhale Points (BLUP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Bluwhale Points (BLUP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BLUP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BLUP токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLUP, разгледайте цената в реално време на токените BLUP!
Как да купя BLUP
Интересувате се да добавите Bluwhale Points (BLUP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BLUP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Bluwhale Points (BLUP)
Анализирането на историята на цените на BLUP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за BLUP
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLUP? Нашата страница за прогноза за цената BLUP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете Bluwhale Points (BLUP)
Сума
1 BLUP = 0.00084 USD
Търгувайте с Bluwhale Points (BLUP)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи