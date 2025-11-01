БорсаDEX+
Цената в реално време на Bluwhale Points днес е 0.001434 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BLUP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BLUP в MEXC сега.

Повече за BLUP

BLUPценова информация

Какво представлява BLUP

Бяла книга BLUP

Официален уебсайт на BLUP

Токеномика на BLUP

BLUP ценова прогноза

BLUP История

Ръководство за закупуване за BLUP

Конвертор на валута BLUP във фиат

BLUP спот

Bluwhale Points цена(BLUP)

1 BLUP към USD - цена в реално време:

$0.001433
$0.001433$0.001433
+0.42%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:51:08 (UTC+8)

Информация за цената за Bluwhale Points (BLUP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.001424
$ 0.001424$ 0.001424
24-часов нисък
$ 0.001478
$ 0.001478$ 0.001478
24-часов висок

$ 0.001424
$ 0.001424$ 0.001424

$ 0.001478
$ 0.001478$ 0.001478

--
----

--
----

+0.42%

+0.42%

-19.85%

-19.85%

Цената в реално време за Bluwhale Points (BLUP) е$ 0.001434. През последните 24 часа BLUP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.001424 до най-висока стойност $ 0.001478, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLUP е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLUP има промяна от +0.42% за последния час, +0.42% за 24 часа и -19.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bluwhale Points (BLUP)

--
----

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Bluwhale Points е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 6.89K. Циркулиращото предлагане на BLUP е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.43M.

История на цените за Bluwhale Points (BLUP) USD

Проследете промените в цените за Bluwhale Points днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00000599+0.42%
30 дни$ -0.00193-57.38%
60 дни$ -0.003742-72.30%
90 дни$ -0.001066-42.64%
Bluwhale Points Промяна на цената днес

Днес BLUP регистрира промяна от $ +0.00000599 (+0.42%), отразяваща последната му пазарна активност.

Bluwhale Points 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00193 (-57.38%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Bluwhale Points 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BLUP отбеляза промяна на $ -0.003742 (-72.30%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Bluwhale Points 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.001066 (-42.64%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Bluwhale Points (BLUP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Bluwhale Points сега.

Какво е Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Bluwhale Points инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BLUP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Bluwhale Points в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Bluwhale Points купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Bluwhale Points (USD)

Колко ще струва Bluwhale Points (BLUP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bluwhale Points (BLUP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bluwhale Points.

Проверете прогнозата за цената за Bluwhale Points сега!

Токеномика на Bluwhale Points (BLUP)

Разбирането на токеномиката на Bluwhale Points (BLUP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BLUP сега!

Как да купя Bluwhale Points (BLUP)

Търсите как да купите Bluwhale Points? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Bluwhale Points от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BLUP към местни валути

1 Bluwhale Points(BLUP) към VND
37.73571
1 Bluwhale Points(BLUP) към AUD
A$0.00217968
1 Bluwhale Points(BLUP) към GBP
0.00108984
1 Bluwhale Points(BLUP) към EUR
0.00123324
1 Bluwhale Points(BLUP) към USD
$0.001434
1 Bluwhale Points(BLUP) към MYR
RM0.00600846
1 Bluwhale Points(BLUP) към TRY
0.06028536
1 Bluwhale Points(BLUP) към JPY
¥0.220836
1 Bluwhale Points(BLUP) към ARS
ARS$2.07524178
1 Bluwhale Points(BLUP) към RUB
0.1158672
1 Bluwhale Points(BLUP) към INR
0.12732486
1 Bluwhale Points(BLUP) към IDR
Rp23.89999044
1 Bluwhale Points(BLUP) към PHP
0.0841758
1 Bluwhale Points(BLUP) към EGP
￡E.0.06774216
1 Bluwhale Points(BLUP) към BRL
R$0.00770058
1 Bluwhale Points(BLUP) към CAD
C$0.0020076
1 Bluwhale Points(BLUP) към BDT
0.17540688
1 Bluwhale Points(BLUP) към NGN
2.07524178
1 Bluwhale Points(BLUP) към COP
$5.536674
1 Bluwhale Points(BLUP) към ZAR
R.0.02483688
1 Bluwhale Points(BLUP) към UAH
0.0601563
1 Bluwhale Points(BLUP) към TZS
T.Sh.3.5320137
1 Bluwhale Points(BLUP) към VES
Bs0.316914
1 Bluwhale Points(BLUP) към CLP
$1.350828
1 Bluwhale Points(BLUP) към PKR
Rs0.40279626
1 Bluwhale Points(BLUP) към KZT
0.75993396
1 Bluwhale Points(BLUP) към THB
฿0.04641858
1 Bluwhale Points(BLUP) към TWD
NT$0.04410984
1 Bluwhale Points(BLUP) към AED
د.إ0.00526278
1 Bluwhale Points(BLUP) към CHF
Fr0.0011472
1 Bluwhale Points(BLUP) към HKD
HK$0.01114218
1 Bluwhale Points(BLUP) към AMD
֏0.5487918
1 Bluwhale Points(BLUP) към MAD
.د.م0.0132645
1 Bluwhale Points(BLUP) към MXN
$0.0266007
1 Bluwhale Points(BLUP) към SAR
ريال0.0053775
1 Bluwhale Points(BLUP) към ETB
Br0.22115148
1 Bluwhale Points(BLUP) към KES
KSh0.18525846
1 Bluwhale Points(BLUP) към JOD
د.أ0.001016706
1 Bluwhale Points(BLUP) към PLN
0.00529146
1 Bluwhale Points(BLUP) към RON
лв0.0063096
1 Bluwhale Points(BLUP) към SEK
kr0.01360866
1 Bluwhale Points(BLUP) към BGN
лв0.00242346
1 Bluwhale Points(BLUP) към HUF
Ft0.48216816
1 Bluwhale Points(BLUP) към CZK
0.03024306
1 Bluwhale Points(BLUP) към KWD
د.ك0.000438804
1 Bluwhale Points(BLUP) към ILS
0.0046605
1 Bluwhale Points(BLUP) към BOB
Bs0.00990894
1 Bluwhale Points(BLUP) към AZN
0.0024378
1 Bluwhale Points(BLUP) към TJS
SM0.01320714
1 Bluwhale Points(BLUP) към GEL
0.00388614
1 Bluwhale Points(BLUP) към AOA
Kz1.31439006
1 Bluwhale Points(BLUP) към BHD
.د.ب0.000539184
1 Bluwhale Points(BLUP) към BMD
$0.001434
1 Bluwhale Points(BLUP) към DKK
kr0.00927798
1 Bluwhale Points(BLUP) към HNL
L0.03774288
1 Bluwhale Points(BLUP) към MUR
0.06559116
1 Bluwhale Points(BLUP) към NAD
$0.02477952
1 Bluwhale Points(BLUP) към NOK
kr0.01451208
1 Bluwhale Points(BLUP) към NZD
$0.00249516
1 Bluwhale Points(BLUP) към PAB
B/.0.001434
1 Bluwhale Points(BLUP) към PGK
K0.00603714
1 Bluwhale Points(BLUP) към QAR
ر.ق0.00521976
1 Bluwhale Points(BLUP) към RSD
дин.0.1456944
1 Bluwhale Points(BLUP) към UZS
soʻm17.27710446
1 Bluwhale Points(BLUP) към ALL
L0.12018354
1 Bluwhale Points(BLUP) към ANG
ƒ0.00256686
1 Bluwhale Points(BLUP) към AWG
ƒ0.00256686
1 Bluwhale Points(BLUP) към BBD
$0.002868
1 Bluwhale Points(BLUP) към BAM
KM0.00240912
1 Bluwhale Points(BLUP) към BIF
Fr4.241772
1 Bluwhale Points(BLUP) към BND
$0.0018642
1 Bluwhale Points(BLUP) към BSD
$0.001434
1 Bluwhale Points(BLUP) към JMD
$0.23038644
1 Bluwhale Points(BLUP) към KHR
5.75903004
1 Bluwhale Points(BLUP) към KMF
Fr0.610884
1 Bluwhale Points(BLUP) към LAK
31.17391242
1 Bluwhale Points(BLUP) към LKR
රු0.43705452
1 Bluwhale Points(BLUP) към MDL
L0.0242346
1 Bluwhale Points(BLUP) към MGA
Ar6.459453
1 Bluwhale Points(BLUP) към MOP
P0.01148634
1 Bluwhale Points(BLUP) към MVR
0.0219402
1 Bluwhale Points(BLUP) към MWK
MK2.48958174
1 Bluwhale Points(BLUP) към MZN
MT0.0916326
1 Bluwhale Points(BLUP) към NPR
रु0.20359932
1 Bluwhale Points(BLUP) към PYG
10.169928
1 Bluwhale Points(BLUP) към RWF
Fr2.083602
1 Bluwhale Points(BLUP) към SBD
$0.01180182
1 Bluwhale Points(BLUP) към SCR
0.02003298
1 Bluwhale Points(BLUP) към SRD
$0.055209
1 Bluwhale Points(BLUP) към SVC
$0.0125475
1 Bluwhale Points(BLUP) към SZL
L0.0248799
1 Bluwhale Points(BLUP) към TMT
m0.005019
1 Bluwhale Points(BLUP) към TND
د.ت0.004211658
1 Bluwhale Points(BLUP) към TTD
$0.00970818
1 Bluwhale Points(BLUP) към UGX
Sh4.996056
1 Bluwhale Points(BLUP) към XAF
Fr0.814512
1 Bluwhale Points(BLUP) към XCD
$0.0038718
1 Bluwhale Points(BLUP) към XOF
Fr0.814512
1 Bluwhale Points(BLUP) към XPF
Fr0.147702
1 Bluwhale Points(BLUP) към BWP
P0.01927296
1 Bluwhale Points(BLUP) към BZD
$0.00288234
1 Bluwhale Points(BLUP) към CVE
$0.13664586
1 Bluwhale Points(BLUP) към DJF
Fr0.255252
1 Bluwhale Points(BLUP) към DOP
$0.09190506
1 Bluwhale Points(BLUP) към DZD
د.ج0.1863483
1 Bluwhale Points(BLUP) към FJD
$0.00324084
1 Bluwhale Points(BLUP) към GNF
Fr12.46863
1 Bluwhale Points(BLUP) към GTQ
Q0.01099878
1 Bluwhale Points(BLUP) към GYD
$0.30030828
1 Bluwhale Points(BLUP) към ISK
kr0.17925

Bluwhale Points ресурс

За по-задълбочено разбиране на Bluwhale Points, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Bluwhale Points
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Bluwhale Points

Колко струва Bluwhale Points (BLUP) днес?
Цената в реално време на BLUP в USD е 0.001434 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BLUP към USD?
Текущата цена на BLUP към USD е $ 0.001434. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bluwhale Points?
Пазарната капитализация за BLUP е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BLUP?
Циркулиращото предлагане на BLUP е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BLUP?
BLUP постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BLUP?
BLUP достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на BLUP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BLUP е $ 6.89K USD.
Ще се повиши ли BLUP тази година?
BLUP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BLUP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:51:08 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

