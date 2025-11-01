Какво е Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3's Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Хората също питат: Други въпроси относно Bluwhale Points Колко струва Bluwhale Points (BLUP) днес? Цената в реално време на BLUP в USD е 0.001434 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на BLUP към USD? $ 0.001434 . Проверете Текущата цена на BLUP към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Bluwhale Points? Пазарната капитализация за BLUP е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на BLUP? Циркулиращото предлагане на BLUP е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BLUP? BLUP постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BLUP? BLUP достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на BLUP? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BLUP е $ 6.89K USD . Ще се повиши ли BLUP тази година? BLUP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BLUP за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Bluwhale Points (BLUP)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

