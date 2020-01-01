Токеномика на Blum (BLUM) Открийте ключова информация за Blum (BLUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blum (BLUM) Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem. Официален уебсайт: http://blum.io/ Изследовател на блокове: https://tonscan.org/jetton/EQCAj5oiRRrXokYsg_B-e0KG9xMwh5upr5I8HQzErm0_BLUM#events Купете BLUM сега!

Токеномика и анализ на цената за Blum (BLUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blum (BLUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.04859 $ 0.04859 $ 0.04859 Научете повече за цената на Blum (BLUM)

Токеномика на Blum (BLUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blum (BLUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLUM, разгледайте цената в реално време на токените BLUM!

История на цените на Blum (BLUM) Анализирането на историята на цените на BLUM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BLUM сега!

Прогноза за цената за BLUM Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLUM? Нашата страница за прогноза за цената BLUM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLUM сега!

