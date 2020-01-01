Токеномика на Bluefin (BLUE) Открийте ключова информация за Bluefin (BLUE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bluefin (BLUE) Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. Официален уебсайт: https://bluefin.io/ Бяла книга: https://learn.bluefin.io/bluefin Изследовател на блокове: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs Купете BLUE сега!

Токеномика и анализ на цената за Bluefin (BLUE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bluefin (BLUE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.96M $ 23.96M $ 23.96M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.42M $ 78.42M $ 78.42M Рекорд за всички времена: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 Текуща цена: $ 0.07842 $ 0.07842 $ 0.07842 Научете повече за цената на Bluefin (BLUE)

Токеномика на Bluefin (BLUE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bluefin (BLUE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLUE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLUE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLUE, разгледайте цената в реално време на токените BLUE!

История на цените на Bluefin (BLUE) Анализирането на историята на цените на BLUE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BLUE сега!

Прогноза за цената за BLUE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLUE? Нашата страница за прогноза за цената BLUE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLUE сега!

