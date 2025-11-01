БорсаDEX+
Цената в реално време на BluWhale AI днес е 0.02059 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BLUAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BLUAI в MEXC сега.

Повече за BLUAI

BLUAIценова информация

Какво представлява BLUAI

Бяла книга BLUAI

Официален уебсайт на BLUAI

Токеномика на BLUAI

BLUAI ценова прогноза

BLUAI История

Ръководство за закупуване за BLUAI

Конвертор на валута BLUAI във фиат

BLUAI спот

BLUAI USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

BluWhale AI Лого

BluWhale AI цена(BLUAI)

1 BLUAI към USD - цена в реално време:

$0.02059
$0.02059
-1.38%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:44:35 (UTC+8)

Информация за цената за BluWhale AI (BLUAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.02026
$ 0.02026
24-часов нисък
$ 0.02295
$ 0.02295
24-часов висок

$ 0.02026
$ 0.02026

$ 0.02295
$ 0.02295

--
--

--
--

-0.92%

-1.38%

-21.21%

-21.21%

Цената в реално време за BluWhale AI (BLUAI) е$ 0.02059. През последните 24 часа BLUAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02026 до най-висока стойност $ 0.02295, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLUAI е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLUAI има промяна от -0.92% за последния час, -1.38% за 24 часа и -21.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BluWhale AI (BLUAI)

--
--

$ 1.15M
$ 1.15M

$ 205.90M
$ 205.90M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

SUI

Текущата пазарна капитализация на BluWhale AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 1.15M. Циркулиращото предлагане на BLUAI е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 205.90M.

История на цените за BluWhale AI (BLUAI) USD

Проследете промените в цените за BluWhale AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0002881-1.38%
30 дни$ +0.01559+311.80%
60 дни$ +0.01559+311.80%
90 дни$ +0.01559+311.80%
BluWhale AI Промяна на цената днес

Днес BLUAI регистрира промяна от $ -0.0002881 (-1.38%), отразяваща последната му пазарна активност.

BluWhale AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.01559 (+311.80%), което показва краткосрочното представяне на токена.

BluWhale AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BLUAI отбеляза промяна на $ +0.01559 (+311.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

BluWhale AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.01559 (+311.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на BluWhale AI (BLUAI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за BluWhale AI сега.

Какво е BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите BluWhale AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BLUAI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за BluWhale AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано BluWhale AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за BluWhale AI (USD)

Колко ще струва BluWhale AI (BLUAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BluWhale AI (BLUAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BluWhale AI.

Проверете прогнозата за цената за BluWhale AI сега!

Токеномика на BluWhale AI (BLUAI)

Разбирането на токеномиката на BluWhale AI (BLUAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BLUAI сега!

Как да купя BluWhale AI (BLUAI)

Търсите как да купите BluWhale AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите BluWhale AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BLUAI към местни валути

1 BluWhale AI(BLUAI) към VND
541.82585
1 BluWhale AI(BLUAI) към AUD
A$0.0312968
1 BluWhale AI(BLUAI) към GBP
0.0156484
1 BluWhale AI(BLUAI) към EUR
0.0177074
1 BluWhale AI(BLUAI) към USD
$0.02059
1 BluWhale AI(BLUAI) към MYR
RM0.0862721
1 BluWhale AI(BLUAI) към TRY
0.8653977
1 BluWhale AI(BLUAI) към JPY
¥3.15027
1 BluWhale AI(BLUAI) към ARS
ARS$29.71137
1 BluWhale AI(BLUAI) към RUB
1.6607894
1 BluWhale AI(BLUAI) към INR
1.8306569
1 BluWhale AI(BLUAI) към IDR
Rp343.1665294
1 BluWhale AI(BLUAI) към PHP
1.2084271
1 BluWhale AI(BLUAI) към EGP
￡E.0.9710244
1 BluWhale AI(BLUAI) към BRL
R$0.1105683
1 BluWhale AI(BLUAI) към CAD
C$0.028826
1 BluWhale AI(BLUAI) към BDT
2.5185688
1 BluWhale AI(BLUAI) към NGN
29.7972303
1 BluWhale AI(BLUAI) към COP
$79.49799
1 BluWhale AI(BLUAI) към ZAR
R.0.3572365
1 BluWhale AI(BLUAI) към UAH
0.8637505
1 BluWhale AI(BLUAI) към TZS
T.Sh.50.7141995
1 BluWhale AI(BLUAI) към VES
Bs4.55039
1 BluWhale AI(BLUAI) към CLP
$19.39578
1 BluWhale AI(BLUAI) към PKR
Rs5.7835251
1 BluWhale AI(BLUAI) към KZT
10.9114646
1 BluWhale AI(BLUAI) към THB
฿0.6662924
1 BluWhale AI(BLUAI) към TWD
NT$0.6337602
1 BluWhale AI(BLUAI) към AED
د.إ0.0755653
1 BluWhale AI(BLUAI) към CHF
Fr0.016472
1 BluWhale AI(BLUAI) към HKD
HK$0.1599843
1 BluWhale AI(BLUAI) към AMD
֏7.879793
1 BluWhale AI(BLUAI) към MAD
.د.م0.1904575
1 BluWhale AI(BLUAI) към MXN
$0.3821504
1 BluWhale AI(BLUAI) към SAR
ريال0.0772125
1 BluWhale AI(BLUAI) към ETB
Br3.1753898
1 BluWhale AI(BLUAI) към KES
KSh2.6600221
1 BluWhale AI(BLUAI) към JOD
د.أ0.01459831
1 BluWhale AI(BLUAI) към PLN
0.0757712
1 BluWhale AI(BLUAI) към RON
лв0.0908019
1 BluWhale AI(BLUAI) към SEK
kr0.1951932
1 BluWhale AI(BLUAI) към BGN
лв0.0347971
1 BluWhale AI(BLUAI) към HUF
Ft6.9279173
1 BluWhale AI(BLUAI) към CZK
0.4342431
1 BluWhale AI(BLUAI) към KWD
د.ك0.00630054
1 BluWhale AI(BLUAI) към ILS
0.0669175
1 BluWhale AI(BLUAI) към BOB
Bs0.1422769
1 BluWhale AI(BLUAI) към AZN
0.035003
1 BluWhale AI(BLUAI) към TJS
SM0.1896339
1 BluWhale AI(BLUAI) към GEL
0.0557989
1 BluWhale AI(BLUAI) към AOA
Kz18.8725881
1 BluWhale AI(BLUAI) към BHD
.د.ب0.00776243
1 BluWhale AI(BLUAI) към BMD
$0.02059
1 BluWhale AI(BLUAI) към DKK
kr0.1332173
1 BluWhale AI(BLUAI) към HNL
L0.5419288
1 BluWhale AI(BLUAI) към MUR
0.9417866
1 BluWhale AI(BLUAI) към NAD
$0.3557952
1 BluWhale AI(BLUAI) към NOK
kr0.2083708
1 BluWhale AI(BLUAI) към NZD
$0.0358266
1 BluWhale AI(BLUAI) към PAB
B/.0.02059
1 BluWhale AI(BLUAI) към PGK
K0.0866839
1 BluWhale AI(BLUAI) към QAR
ر.ق0.0749476
1 BluWhale AI(BLUAI) към RSD
дин.2.0915322
1 BluWhale AI(BLUAI) към UZS
soʻm248.0722321
1 BluWhale AI(BLUAI) към ALL
L1.7256479
1 BluWhale AI(BLUAI) към ANG
ƒ0.0368561
1 BluWhale AI(BLUAI) към AWG
ƒ0.0368561
1 BluWhale AI(BLUAI) към BBD
$0.04118
1 BluWhale AI(BLUAI) към BAM
KM0.0345912
1 BluWhale AI(BLUAI) към BIF
Fr60.90522
1 BluWhale AI(BLUAI) към BND
$0.026767
1 BluWhale AI(BLUAI) към BSD
$0.02059
1 BluWhale AI(BLUAI) към JMD
$3.3079894
1 BluWhale AI(BLUAI) към KHR
82.6906754
1 BluWhale AI(BLUAI) към KMF
Fr8.77134
1 BluWhale AI(BLUAI) към LAK
447.6086867
1 BluWhale AI(BLUAI) към LKR
රු6.2754202
1 BluWhale AI(BLUAI) към MDL
L0.347971
1 BluWhale AI(BLUAI) към MGA
Ar92.747655
1 BluWhale AI(BLUAI) към MOP
P0.1649259
1 BluWhale AI(BLUAI) към MVR
0.315027
1 BluWhale AI(BLUAI) към MWK
MK35.7465049
1 BluWhale AI(BLUAI) към MZN
MT1.315701
1 BluWhale AI(BLUAI) към NPR
रु2.9233682
1 BluWhale AI(BLUAI) към PYG
146.02428
1 BluWhale AI(BLUAI) към RWF
Fr29.91727
1 BluWhale AI(BLUAI) към SBD
$0.1694557
1 BluWhale AI(BLUAI) към SCR
0.2812594
1 BluWhale AI(BLUAI) към SRD
$0.792715
1 BluWhale AI(BLUAI) към SVC
$0.1801625
1 BluWhale AI(BLUAI) към SZL
L0.3572365
1 BluWhale AI(BLUAI) към TMT
m0.072065
1 BluWhale AI(BLUAI) към TND
د.ت0.06047283
1 BluWhale AI(BLUAI) към TTD
$0.1393943
1 BluWhale AI(BLUAI) към UGX
Sh71.73556
1 BluWhale AI(BLUAI) към XAF
Fr11.67453
1 BluWhale AI(BLUAI) към XCD
$0.055593
1 BluWhale AI(BLUAI) към XOF
Fr11.67453
1 BluWhale AI(BLUAI) към XPF
Fr2.12077
1 BluWhale AI(BLUAI) към BWP
P0.2767296
1 BluWhale AI(BLUAI) към BZD
$0.0413859
1 BluWhale AI(BLUAI) към CVE
$1.9661391
1 BluWhale AI(BLUAI) към DJF
Fr3.64443
1 BluWhale AI(BLUAI) към DOP
$1.3196131
1 BluWhale AI(BLUAI) към DZD
د.ج2.6762882
1 BluWhale AI(BLUAI) към FJD
$0.0465334
1 BluWhale AI(BLUAI) към GNF
Fr179.03005
1 BluWhale AI(BLUAI) към GTQ
Q0.1579253
1 BluWhale AI(BLUAI) към GYD
$4.3119578
1 BluWhale AI(BLUAI) към ISK
kr2.57375

BluWhale AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на BluWhale AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на BluWhale AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно BluWhale AI

Колко струва BluWhale AI (BLUAI) днес?
Цената в реално време на BLUAI в USD е 0.02059 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BLUAI към USD?
Текущата цена на BLUAI към USD е $ 0.02059. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BluWhale AI?
Пазарната капитализация за BLUAI е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BLUAI?
Циркулиращото предлагане на BLUAI е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BLUAI?
BLUAI постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BLUAI?
BLUAI достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на BLUAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BLUAI е $ 1.15M USD.
Ще се повиши ли BLUAI тази година?
BLUAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BLUAI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:44:35 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BluWhale AI (BLUAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор BLUAI-към-USD

Сума

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.02059 USD

Търговия на BLUAI

BLUAI/USDT
$0.02059
$0.02059
-1.56%

$109,605.80

$3,857.17

$0.02849

$187.18

$1.0004

$3,857.17

$109,605.80

$187.18

$2.5166

$1,086.90

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000729

$0.09500

$0.000466

$0.00000112

$0.0042

$0.00029

$0.8060

