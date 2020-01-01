Токеномика на BLOCX (BLOCX) Открийте ключова информация за BLOCX (BLOCX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BLOCX (BLOCX) "Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience. Официален уебсайт: https://blocx.tech/ Бяла книга: https://blocx.info/whitepaper/ Изследовател на блокове: http://blocxscan.com Купете BLOCX сега!

Токеномика и анализ на цената за BLOCX (BLOCX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BLOCX (BLOCX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Общо предлагане: $ 169.00M $ 169.00M $ 169.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.11M $ 100.11M $ 100.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Рекорд за всички времена: $ 0.41333 $ 0.41333 $ 0.41333 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 Текуща цена: $ 0.01033 $ 0.01033 $ 0.01033 Научете повече за цената на BLOCX (BLOCX)

Токеномика на BLOCX (BLOCX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BLOCX (BLOCX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLOCX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLOCX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLOCX, разгледайте цената в реално време на токените BLOCX!

Как да купя BLOCX Интересувате се да добавите BLOCX (BLOCX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BLOCX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BLOCX в MEXC сега!

История на цените на BLOCX (BLOCX) Анализирането на историята на цените на BLOCX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BLOCX сега!

Прогноза за цената за BLOCX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLOCX? Нашата страница за прогноза за цената BLOCX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLOCX сега!

