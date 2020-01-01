Токеномика на Blendr Network (BLENDR) Открийте ключова информация за Blendr Network (BLENDR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blendr Network (BLENDR) Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Официален уебсайт: https://www.blendr.network/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Купете BLENDR сега!

Токеномика и анализ на цената за Blendr Network (BLENDR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blendr Network (BLENDR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Общо предлагане: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Циркулиращо предлагане: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Рекорд за всички времена: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 Текуща цена: $ 0.04475 $ 0.04475 $ 0.04475 Научете повече за цената на Blendr Network (BLENDR)

Токеномика на Blendr Network (BLENDR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blendr Network (BLENDR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLENDR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLENDR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLENDR, разгледайте цената в реално време на токените BLENDR!

Как да купя BLENDR Интересувате се да добавите Blendr Network (BLENDR) към портфейла си?

История на цените на Blendr Network (BLENDR) Анализирането на историята на цените на BLENDR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BLENDR сега!

Прогноза за цената за BLENDR Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLENDR? Нашата страница за прогноза за цената BLENDR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLENDR сега!

