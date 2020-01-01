Токеномика на Blast (BLAST) Открийте ключова информация за Blast (BLAST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blast (BLAST) Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins. Официален уебсайт: https://blast.io/en Бяла книга: https://docs.blast.io/about-blast Изследовател на блокове: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad Купете BLAST сега!

Токеномика и анализ на цената за Blast (BLAST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blast (BLAST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 139.36M $ 139.36M $ 139.36M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 43.40B $ 43.40B $ 43.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 321.10M $ 321.10M $ 321.10M Рекорд за всички времена: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 Текуща цена: $ 0.003211 $ 0.003211 $ 0.003211 Научете повече за цената на Blast (BLAST)

Токеномика на Blast (BLAST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blast (BLAST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLAST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLAST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLAST, разгледайте цената в реално време на токените BLAST!

История на цените на Blast (BLAST) Анализирането на историята на цените на BLAST помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BLAST сега!

Прогноза за цената за BLAST Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLAST? Нашата страница за прогноза за цената BLAST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLAST сега!

