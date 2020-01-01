Токеномика на Bistroo (BIST) Открийте ключова информация за Bistroo (BIST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bistroo (BIST) Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Официален уебсайт: https://www.bistroo.io Бяла книга: https://bistroo.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Купете BIST сега!

Токеномика и анализ на цената за Bistroo (BIST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bistroo (BIST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 519.49K $ 519.49K $ 519.49K Общо предлагане: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Циркулиращо предлагане: $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 895.95K $ 895.95K $ 895.95K Рекорд за всички времена: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Текуща цена: $ 0.00905 $ 0.00905 $ 0.00905 Научете повече за цената на Bistroo (BIST)

Токеномика на Bistroo (BIST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bistroo (BIST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIST, разгледайте цената в реално време на токените BIST!

История на цените на Bistroo (BIST) Анализирането на историята на цените на BIST помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BIST сега!

Прогноза за цената за BIST Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIST? Нашата страница за прогноза за цената BIST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BIST сега!

