Токеномика на Biometric Financial (BIOFI) Открийте ключова информация за Biometric Financial (BIOFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Biometric Financial (BIOFI) The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Официален уебсайт: https://biometricfinancial.org/home/ Бяла книга: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Купете BIOFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Biometric Financial (BIOFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Biometric Financial (BIOFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Рекорд за всички времена: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Текуща цена: $ 0.0003257 $ 0.0003257 $ 0.0003257 Научете повече за цената на Biometric Financial (BIOFI)

Токеномика на Biometric Financial (BIOFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Biometric Financial (BIOFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIOFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIOFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIOFI, разгледайте цената в реално време на токените BIOFI!

Как да купя BIOFI Интересувате се да добавите Biometric Financial (BIOFI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BIOFI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BIOFI в MEXC сега!

История на цените на Biometric Financial (BIOFI) Анализирането на историята на цените на BIOFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BIOFI сега!

Прогноза за цената за BIOFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIOFI? Нашата страница за прогноза за цената BIOFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BIOFI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!