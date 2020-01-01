Токеномика на BIO Protocol (BIO) Открийте ключова информация за BIO Protocol (BIO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BIO Protocol (BIO) BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Официален уебсайт: https://bio.xyz Бяла книга: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Купете BIO сега!

Токеномика и анализ на цената за BIO Protocol (BIO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BIO Protocol (BIO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 140.91M $ 140.91M $ 140.91M Общо предлагане: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Циркулиращо предлагане: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (оценка при пълна реализация): $ 284.82M $ 284.82M $ 284.82M Рекорд за всички времена: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Текуща цена: $ 0.08579 $ 0.08579 $ 0.08579 Научете повече за цената на BIO Protocol (BIO)

Токеномика на BIO Protocol (BIO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BIO Protocol (BIO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIO, разгледайте цената в реално време на токените BIO!

Как да купя BIO Интересувате се да добавите BIO Protocol (BIO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BIO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BIO в MEXC сега!

История на цените на BIO Protocol (BIO) Анализирането на историята на цените на BIO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BIO сега!

Прогноза за цената за BIO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIO? Нашата страница за прогноза за цената BIO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BIO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!