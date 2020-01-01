Токеномика на BILLY (BILLY) Открийте ключова информация за BILLY (BILLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BILLY (BILLY) BILLY is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://billysol.lol/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3B5wuUrMEi5yATD7on46hKfej3pfmd7t1RKgrsN3pump Купете BILLY сега!

Токеномика и анализ на цената за BILLY (BILLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BILLY (BILLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 936.14M $ 936.14M $ 936.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Рекорд за всички времена: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 Текуща цена: $ 0.004627 $ 0.004627 $ 0.004627 Научете повече за цената на BILLY (BILLY)

Токеномика на BILLY (BILLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BILLY (BILLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BILLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BILLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BILLY, разгледайте цената в реално време на токените BILLY!

История на цените на BILLY (BILLY) Анализирането на историята на цените на BILLY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BILLY сега!

Прогноза за цената за BILLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BILLY? Нашата страница за прогноза за цената BILLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BILLY сега!

