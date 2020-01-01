Токеномика на Big Time (BIGTIME) Открийте ключова информация за Big Time (BIGTIME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Big Time (BIGTIME) Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Официален уебсайт: https://bigtime.gg/ Бяла книга: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Купете BIGTIME сега!

Токеномика и анализ на цената за Big Time (BIGTIME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Big Time (BIGTIME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 118.07M $ 118.07M $ 118.07M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (оценка при пълна реализация): $ 301.90M $ 301.90M $ 301.90M Рекорд за всички времена: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Текуща цена: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 Научете повече за цената на Big Time (BIGTIME)

Токеномика на Big Time (BIGTIME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Big Time (BIGTIME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIGTIME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIGTIME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIGTIME, разгледайте цената в реално време на токените BIGTIME!

История на цените на Big Time (BIGTIME) Анализирането на историята на цените на BIGTIME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BIGTIME сега!

Прогноза за цената за BIGTIME Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIGTIME? Нашата страница за прогноза за цената BIGTIME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BIGTIME сега!

