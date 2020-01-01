Токеномика на BugsCoin (BGSC) Открийте ключова информация за BugsCoin (BGSC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BugsCoin (BGSC) BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Официален уебсайт: https://www.bugscoin.com Бяла книга: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Купете BGSC сега!

Токеномика и анализ на цената за BugsCoin (BGSC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BugsCoin (BGSC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 84.48M $ 84.48M $ 84.48M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (оценка при пълна реализация): $ 730.60M $ 730.60M $ 730.60M Рекорд за всички времена: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000879298085739812 $ 0.000879298085739812 $ 0.000879298085739812 Текуща цена: $ 0.007306 $ 0.007306 $ 0.007306 Научете повече за цената на BugsCoin (BGSC)

Токеномика на BugsCoin (BGSC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BugsCoin (BGSC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BGSC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BGSC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BGSC, разгледайте цената в реално време на токените BGSC!

Как да купя BGSC Интересувате се да добавите BugsCoin (BGSC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BGSC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BGSC в MEXC сега!

История на цените на BugsCoin (BGSC) Анализирането на историята на цените на BGSC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BGSC сега!

Прогноза за цената за BGSC Искате ли да знаете какъв път може да поеме BGSC? Нашата страница за прогноза за цената BGSC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BGSC сега!

