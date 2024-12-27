Токеномика на Bitget Token (BGB) Открийте ключова информация за Bitget Token (BGB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitget Token (BGB) Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Официален уебсайт: https://www.bitget.com/ Бяла книга: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 Купете BGB сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitget Token (BGB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitget Token (BGB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Общо предлагане: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Циркулиращо предлагане: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Рекорд за всички времена: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Текуща цена: $ 4.46018 $ 4.46018 $ 4.46018 Научете повече за цената на Bitget Token (BGB)

Токеномика на Bitget Token (BGB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitget Token (BGB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BGB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BGB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BGB, разгледайте цената в реално време на токените BGB!

История на цените на Bitget Token (BGB) Анализирането на историята на цените на BGB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BGB сега!

Прогноза за цената за BGB Искате ли да знаете какъв път може да поеме BGB? Нашата страница за прогноза за цената BGB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BGB сега!

