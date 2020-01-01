Токеномика на BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Открийте ключова информация за BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Официален уебсайт: https://bossfighters.game/ Бяла книга: https://wiki.bossfighters.game/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Купете BFTOKEN сега!

Токеномика и анализ на цената за BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 99.84K $ 99.84K $ 99.84K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 97.85M $ 97.85M $ 97.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Рекорд за всички времена: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 Текуща цена: $ 0.0010203 $ 0.0010203 $ 0.0010203 Научете повече за цената на BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Токеномика на BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BFTOKEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BFTOKEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BFTOKEN, разгледайте цената в реално време на токените BFTOKEN!

Как да купя BFTOKEN Интересувате се да добавите BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BFTOKEN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BFTOKEN в MEXC сега!

История на цените на BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Анализирането на историята на цените на BFTOKEN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BFTOKEN сега!

Прогноза за цената за BFTOKEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BFTOKEN? Нашата страница за прогноза за цената BFTOKEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BFTOKEN сега!

