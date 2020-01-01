Токеномика на Brazil National Fan (BFT) Открийте ключова информация за Brazil National Fan (BFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Brazil National Fan (BFT) The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Официален уебсайт: https://www.bitci.com/ Изследовател на блокове: https://bitciexp.bitcichain.com/ Купете BFT сега!

Токеномика и анализ на цената за Brazil National Fan (BFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Brazil National Fan (BFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 411.13K $ 411.13K $ 411.13K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Рекорд за всички времена: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Текуща цена: $ 0.014289 $ 0.014289 $ 0.014289 Научете повече за цената на Brazil National Fan (BFT)

Токеномика на Brazil National Fan (BFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Brazil National Fan (BFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BFT, разгледайте цената в реално време на токените BFT!

Как да купя BFT Интересувате се да добавите Brazil National Fan (BFT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BFT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BFT в MEXC сега!

История на цените на Brazil National Fan (BFT) Анализирането на историята на цените на BFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BFT сега!

Прогноза за цената за BFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BFT? Нашата страница за прогноза за цената BFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BFT сега!

