Информация за Beta Token (BETA) Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance. Официален уебсайт: https://betafinance.org/ Бяла книга: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 Купете BETA сега!

Токеномика и анализ на цената за Beta Token (BETA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beta Token (BETA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 192.76K $ 192.76K $ 192.76K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 202.90K $ 202.90K $ 202.90K Рекорд за всички времена: $ 4.85273 $ 4.85273 $ 4.85273 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000163190544421213 $ 0.000163190544421213 $ 0.000163190544421213 Текуща цена: $ 0.0002029 $ 0.0002029 $ 0.0002029 Научете повече за цената на Beta Token (BETA)

Токеномика на Beta Token (BETA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beta Token (BETA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BETA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BETA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BETA, разгледайте цената в реално време на токените BETA!

