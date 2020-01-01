Токеномика на BENQI (BENQI) Открийте ключова информация за BENQI (BENQI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BENQI (BENQI) BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Официален уебсайт: https://benqi.fi/ Бяла книга: https://docs.benqi.fi/ Изследовател на блокове: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Купете BENQI сега!

Токеномика и анализ на цената за BENQI (BENQI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BENQI (BENQI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.53M $ 52.53M $ 52.53M Общо предлагане: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Циркулиращо предлагане: $ 7.15B $ 7.15B $ 7.15B FDV (оценка при пълна реализация): $ 52.93M $ 52.93M $ 52.93M Рекорд за всички времена: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.007352 $ 0.007352 $ 0.007352 Научете повече за цената на BENQI (BENQI)

Токеномика на BENQI (BENQI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BENQI (BENQI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BENQI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BENQI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BENQI, разгледайте цената в реално време на токените BENQI!

Как да купя BENQI Интересувате се да добавите BENQI (BENQI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BENQI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BENQI в MEXC сега!

История на цените на BENQI (BENQI) Анализирането на историята на цените на BENQI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BENQI сега!

Прогноза за цената за BENQI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BENQI? Нашата страница за прогноза за цената BENQI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BENQI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!