Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Официален уебсайт: https://bella.fi/ Бяла книга: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14

Токеномика и анализ на цената за Bella (BEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bella (BEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Текуща цена: $ 0.2704 $ 0.2704 $ 0.2704 Научете повече за цената на Bella (BEL)

Токеномика на Bella (BEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bella (BEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEL, разгледайте цената в реално време на токените BEL!

История на цените на Bella (BEL) Анализирането на историята на цените на BEL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BEL сега!

Прогноза за цената за BEL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEL? Нашата страница за прогноза за цената BEL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEL сега!

