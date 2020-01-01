Токеномика на DAOBASE (BEE) Открийте ключова информация за DAOBASE (BEE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DAOBASE (BEE) DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place. Официален уебсайт: https://daobase.ai Бяла книга: https://docs.daobase.ai/daobase Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 Купете BEE сега!

Токеномика и анализ на цената за DAOBASE (BEE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DAOBASE (BEE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Рекорд за всички времена: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 Текуща цена: $ 0.010367 $ 0.010367 $ 0.010367 Научете повече за цената на DAOBASE (BEE)

Токеномика на DAOBASE (BEE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DAOBASE (BEE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEE, разгледайте цената в реално време на токените BEE!

Как да купя BEE Интересувате се да добавите DAOBASE (BEE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BEE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BEE в MEXC сега!

История на цените на DAOBASE (BEE) Анализирането на историята на цените на BEE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BEE сега!

Прогноза за цената за BEE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEE? Нашата страница за прогноза за цената BEE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!