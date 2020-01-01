Токеномика на BEBE (BEBE) Открийте ключова информация за BEBE (BEBE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BEBE (BEBE) BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Официален уебсайт: https://www.bebe.global/ Бяла книга: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Купете BEBE сега!

Токеномика и анализ на цената за BEBE (BEBE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BEBE (BEBE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 86.71M $ 86.71M $ 86.71M Рекорд за всички времена: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Текуща цена: $ 0.00008671 $ 0.00008671 $ 0.00008671 Научете повече за цената на BEBE (BEBE)

Токеномика на BEBE (BEBE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BEBE (BEBE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEBE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEBE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEBE, разгледайте цената в реално време на токените BEBE!

Как да купя BEBE Интересувате се да добавите BEBE (BEBE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BEBE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BEBE в MEXC сега!

История на цените на BEBE (BEBE) Анализирането на историята на цените на BEBE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BEBE сега!

Прогноза за цената за BEBE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEBE? Нашата страница за прогноза за цената BEBE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEBE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!