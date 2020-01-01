Токеномика на Beam (BEAMX) Открийте ключова информация за Beam (BEAMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Beam (BEAMX) The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Официален уебсайт: https://www.onbeam.com/ Бяла книга: https://docs.onbeam.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Купете BEAMX сега!

Токеномика и анализ на цената за Beam (BEAMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beam (BEAMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 383.61M $ 383.61M $ 383.61M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Текуща цена: $ 0.007755 $ 0.007755 $ 0.007755 Научете повече за цената на Beam (BEAMX)

Токеномика на Beam (BEAMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beam (BEAMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEAMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEAMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEAMX, разгледайте цената в реално време на токените BEAMX!

Как да купя BEAMX Интересувате се да добавите Beam (BEAMX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BEAMX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BEAMX в MEXC сега!

История на цените на Beam (BEAMX) Анализирането на историята на цените на BEAMX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BEAMX сега!

Прогноза за цената за BEAMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEAMX? Нашата страница за прогноза за цената BEAMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEAMX сега!

