Токеномика на BEAM (BEAM) Открийте ключова информация за BEAM (BEAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BEAM (BEAM) Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Официален уебсайт: https://www.beam.mw/ Изследовател на блокове: https://explorer.beam.mw/ Купете BEAM сега!

Токеномика и анализ на цената за BEAM (BEAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BEAM (BEAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Общо предлагане: $ 262.80M $ 262.80M $ 262.80M Циркулиращо предлагане: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Рекорд за всички времена: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 Текуща цена: $ 0.03134 $ 0.03134 $ 0.03134 Научете повече за цената на BEAM (BEAM)

Токеномика на BEAM (BEAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BEAM (BEAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEAM, разгледайте цената в реално време на токените BEAM!

Как да купя BEAM Интересувате се да добавите BEAM (BEAM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BEAM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на BEAM (BEAM) Анализирането на историята на цените на BEAM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BEAM сега!

Прогноза за цената за BEAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEAM? Нашата страница за прогноза за цената BEAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEAM сега!

