Токеномика на Big Data Protocol (BDP) Открийте ключова информация за Big Data Protocol (BDP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Big Data Protocol (BDP) Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. Официален уебсайт: https://bigdataprotocol.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e Купете BDP сега!

Токеномика и анализ на цената за Big Data Protocol (BDP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Big Data Protocol (BDP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Общо предлагане: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Циркулиращо предлагане: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Рекорд за всички времена: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 Текуща цена: $ 0.03163 $ 0.03163 $ 0.03163 Научете повече за цената на Big Data Protocol (BDP)

Токеномика на Big Data Protocol (BDP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Big Data Protocol (BDP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BDP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BDP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BDP, разгледайте цената в реално време на токените BDP!

Как да купя BDP Интересувате се да добавите Big Data Protocol (BDP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BDP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BDP в MEXC сега!

История на цените на Big Data Protocol (BDP) Анализирането на историята на цените на BDP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BDP сега!

Прогноза за цената за BDP Искате ли да знаете какъв път може да поеме BDP? Нашата страница за прогноза за цената BDP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BDP сега!

