Информация за BitDCA (BDCA) BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Официален уебсайт: https://www.bitdca.com Бяла книга: https://gitbook.bitdca.com/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Купете BDCA сега!

Токеномика и анализ на цената за BitDCA (BDCA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitDCA (BDCA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 70.58M $ 70.58M $ 70.58M Общо предлагане: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Циркулиращо предлагане: $ 75.06M $ 75.06M $ 75.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 134.15M $ 134.15M $ 134.15M Рекорд за всички времена: $ 1.0668 $ 1.0668 $ 1.0668 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Текуща цена: $ 0.9403 $ 0.9403 $ 0.9403 Научете повече за цената на BitDCA (BDCA)

Токеномика на BitDCA (BDCA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BitDCA (BDCA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BDCA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BDCA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BDCA, разгледайте цената в реално време на токените BDCA!

История на цените на BitDCA (BDCA) Анализирането на историята на цените на BDCA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BDCA сега!

Прогноза за цената за BDCA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BDCA? Нашата страница за прогноза за цената BDCA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BDCA сега!

