Токеномика на BILLION DOLLAR CAT (BDC) Открийте ключова информация за BILLION DOLLAR CAT (BDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BILLION DOLLAR CAT (BDC) BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. Официален уебсайт: https://billiondollarcat.com/ Бяла книга: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY Купете BDC сега!

Токеномика и анализ на цената за BILLION DOLLAR CAT (BDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BILLION DOLLAR CAT (BDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.78M $ 12.78M $ 12.78M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.78M $ 12.78M $ 12.78M Рекорд за всички времена: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 Текуща цена: $ 0.01278 $ 0.01278 $ 0.01278 Научете повече за цената на BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Токеномика на BILLION DOLLAR CAT (BDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BILLION DOLLAR CAT (BDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BDC, разгледайте цената в реално време на токените BDC!

Как да купя BDC Интересувате се да добавите BILLION DOLLAR CAT (BDC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BDC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BDC в MEXC сега!

История на цените на BILLION DOLLAR CAT (BDC) Анализирането на историята на цените на BDC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BDC сега!

Прогноза за цената за BDC Искате ли да знаете какъв път може да поеме BDC? Нашата страница за прогноза за цената BDC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BDC сега!

