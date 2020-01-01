Токеномика на BabyChita Token (BCT) Открийте ключова информация за BabyChita Token (BCT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BabyChita Token (BCT) BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. Официален уебсайт: https://www.chitaverse.com/ Бяла книга: https://chitaverse.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2 Купете BCT сега!

Токеномика и анализ на цената за BabyChita Token (BCT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BabyChita Token (BCT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00020032 $ 0.00020032 $ 0.00020032 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 Текуща цена: $ 0.00000649 $ 0.00000649 $ 0.00000649 Научете повече за цената на BabyChita Token (BCT)

Токеномика на BabyChita Token (BCT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BabyChita Token (BCT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BCT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BCT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BCT, разгледайте цената в реално време на токените BCT!

История на цените на BabyChita Token (BCT) Анализирането на историята на цените на BCT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BCT сега!

Прогноза за цената за BCT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BCT? Нашата страница за прогноза за цената BCT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BCT сега!

